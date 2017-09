Einfach schön: Deutsches Fotomuseum präsentiert größten Fotowettbewerb der Welt

Sie ist nicht nur schrecklich, verdorben und zerstört – diese Welt, in der wir leben, sie ist auch und immer noch schön. Das zeigt der mit 183 861 Einsendungen größte Fotowettbewerb der Welt „Our World is beautiful“, ausgeschrieben von Cewe, Europas größtem Fotoservice-Unternehmen. Gezeigt werden 50 der besten Arbeiten im Deutschen Fotomuseum in Markkleeberg.