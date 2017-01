Leipzig. Der Countdown läuft. Am kommenden Freitag startet auf der Neuen Messe bereits zum zweiten Mal die Leipziger Ausgabe der Dreamhack – eines der größten Gaming-Events Deutschlands. Dort kämpfen Profispieler mit internationaler Strahlkraft um fünfstellige Preisgelder und bis zu 1.500 Zocker vernetzen zur LAN-Party vom 13. bis 15. Januar ihre Rechner, um gemeinsam zu spielen. Dafür gibt es noch rund 130 Restkarten (Stand 6. Januar, 15.20 Uhr). Für die Besucher – im vergangenen Jahr kamen rund 13.000 – wird ein umfangreiches Rahmenprogramm von Cosplay bis Lasergame geboten. LVZ.de stellt die Highlights vor.

LAN-Party: Auf der riesigen LAN-Party darf jeder spielen, was er möchte, aber auch Maus und Tastatur in ausgewählten Amateurturnieren schwingen. Ausgetragen werden Wettkämpfe unter anderem in eSport-Dauerbrennern wie „Counter-Strike: Global Offensive“, „League of Legends“ oder „Fifa 17“. Dort werden die jeweiligen Final-Matches auf der sogenannten Event-Stage ausgetragen. Zusätzliche Wettkämpfe werden in Klassikern wie „Command & Conquer“ oder „Blobby Volley“ angeboten. Den besten Gamern winken neben Ruhm und Ehre auch Geld- und Sachpreise. Gezockt wird in diesem Jahr erstmals in der eigens dafür abgestellten Halle 4.

Ausstellerbereich: Als neuer Partner ist in diesem Jahr Amazon mit an Bord. Im Ausstellerbereich in der Halle 5 stellen der Handelsriese und andere Technik-Hersteller unter anderem High-End-Geräte für Gamer von VR-Brillen bis zum hochgezüchteten Computer zum Testen aus.

Profi-Turnier: Preisgelder in Höhe von insgesamt 100.000 US-Dollar werden an die acht eingeladenen Profi-Teams in „Counter-Strike: Global Offensive“ ausgeschüttet. Mannschaften aus Dänemark, Schweden, Russland und multinationaler Zusammensetzung streiten sich dabei auf dem virtuellen Schlachtfeld um die mit 50.000 US-Dollar dotierte Krone der Dreamhack Leipzig. Aus Deutschland geht das erst vor wenigen Tagen gegründete Team „BIG“ rund um Szene-Veteran Fatih Dayik alias „gob b“ ins Rennen. Begleitet werden die Matches von szenebekannten Kommentatoren und Analysten.

Pokémon-Turniere: Taschenmonster-Enthusiasten kommen mit den Pokémon Regional Championships auf ihre Kosten. Gegeneinander gezockt werden die aktuellen Titel aus der Videospielereihe für Nintendos 3DS sowie das bekannte Sammelkartenspiel. Teilnahmebeschränkungen gibt es keine. Wer also mit entsprechender Ausrüstung anreist und sich vorab anmeldet, kann sich mit am Kampf um insgesamt 50.000 US-Dollar Preisgeld beteiligen.

Cosplay-Contest: Nicht nur an Maus und Tastatur wird auf der Dreamhack gekämpft. Im Cosplay-Contest wird am Samstag nicht der schnellste Klick, sondern die beste Verkleidung belohnt. Ziel beim sogenannten Cosplay ist es, mit selbstgenähten und -gebastelten Kostümen so überzeugend wie möglich an das oftmals virtuelle Vorbild heranzukommen. Die Ergebnisse werden von einer fünfköpfigen Jury aus der Szene unter die Lupe genommen.

Karneval der Gamer: Bei der Dreamhack 2016 in Leipzig wurden die besten Cosplayer gekürt. Wir zeigen die aufwändigsten, ausgefallensten und skurrilsten Kostüme. Fotos: Robert Nößler Zur Bildergalerie

Lasergame: Ganz ohne Bildschirm kommt das Lasergame aus. Dabei werden laut Veranstalter sportliche Herausforderungen mit taktischem Anspruch verbunden. Auf einer über 600 Quadratmeter großen Spielfläche treten die Spieler mit dem Ziel an, zuerst das Sensorstirnband ihres Gegenübers mit dem Infrarotsignalgeber, wie es der Veranstalter ganz unmartialisch nennt, zu treffen. Wer sich besonders treffsicher fühlt, kann mit einem Teamkollegen auch gegen einen Profispieler antreten und dabei Preise absahnen.

Streamer: Während auf der LAN-Party noch selbst Hand angelegt wird, hat sich im Internet bereits seit Jahren etabliert, anderen beim Zocken über die Schulter zu schauen. Die sogenannten Streamer übertragen ihre Gaming-Sessions live ins Netz und kommentieren das locker – und das teilweise vor mehreren Tausend Live-Zuschauern. Einige besonders beliebte Vertreter dieser Zunft werden das auch von der Dreamhack aus machen. Dabei sind bekannte Streamer wie Sissor, Tinnendo, Trilluxe und die Jungs von Moondye7.

Die Dreamhack 2017 findet vom 13. bis zum 15. Januar auf dem Leipziger Messergelände statt. Besucher zahlen online für das Tagesticket 17,50 Euro (Tageskasse: 19 Euro) oder 44,90 Euro für alle drei Tage (Tageskasse: 48,50 Euro). Plätze auf der LAN-Party beginnen bei 89 Euro.



Alles zur Dreamhack im Special auf LVZ.de





Von André Pitz