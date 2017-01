Leipzig. Computerspieler pilgern an diesem Wochenende wieder auf die Neue Messe in Leipzig. Am Freitagmorgen hat hier die Dreamhack 2017 begonnen, eines der größten Gaming-Events in Deutschland. Profispieler und Stars der Szene kämpfen bis Sonntag um Preisgelder von mehr als 100.000 Euro. Bei der größten deutschen LAN-Party vernetzen rund 1500 Zocker ihre PCs, um sich in Spielen wie "Counter-Strike", "FIFA 17" oder "Hearthstone" zu messen. Für Besucher – im vergangenen Jahr kamen etwa 13.000 – wird ein umfangreiches Rahmenprogramm von Cosplay über Lasergame bis zu einem großen Ausstellungsbereich geboten.

Im Liveblog berichten die LVZ-Reporter Christian Neffe, Robert Nößler und André Pitz vom ersten Tag der Dreamhack Leipzig: