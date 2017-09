Neues von Super Mario: Kult-Klempner geht auf Hasenjagd

Die große Popularität der cholerischen weißen Hasen ist längst passé, deshalb muss ein Crossover her. Dass ausgerechnet Nintendo, die ihre Marken wie einen heiligen Gral hüten, das Mario-Universum dafür bereitgestellt hat, mutet zunächst seltsam an. Die Story von „Mario + Rabbids: Kingdom Battle“ liefert jedoch eine Erklärung für das Zusammentreffen: Die anarchischen Rabbids gelangen durch ein Dimensionsportal ins Pilz-Königreich und sorgen dort unfreiwillig für Chaos. Nun liegt es mal wieder an Kult-Klempner Mario, seinen Freunden sowie einigen freundlich gesinnten Rabbids, die Unordnung ins Lot zu bringen.

Rätsel und Rundenkämpfe

Damit das gelingen kann, zieht der Spieler durch vier thematisch unterschiedliche Welten, in denen Rätsel und Kämpfe warten. Letztere bilden die Kernmechanik und muten in den ersten Spielstunden noch sehr einfach an, gewinnen jedoch spätestens im zweiten Viertel enorm an Komplexität: Mit einem dreiköpfigen Team tritt der Spieler gegen unterschiedlichste Rabbid-Variationen an und kann pro Zug und Figur eine Bewegung, einen Angriff und eine Spezialfähigkeit auslösen. Im Anschluss sind die Gegner an der Reihe. Dabei gilt es, Deckungen, Höhenunterschiede, Abkürzungen, Fallen, Umwelteinflüsse und Team-Aktionen möglichst effektiv zu nutzen, denn auch der Schwierigkeitsgrad zieht schnell an.

Wer sich clever anstellt, sorgt nicht nur für befriedigende Kombos, sondern verdient auch mehr Münzen und Fähigkeitenpunkte, die in bessere Waffen und Charakterwerte investiert werden können. Schon die Zusammenstellung des Teams sollte wohlüberlegt sein: Während sich beispielsweise der agile, aber schwache Luigi als Scharfschütze eignet, ist Peach mit ihrem Streugewehr die ideale Frontkämpferin. Die taktische Vielfalt von „Mario + Rabbids“ wird im Laufe des Spiels immer breiter, bleibt aber stets beherrschbar.

Selfie mit Schreihase

Zwischen den Schlachten locken die zwar schlauchigen, aber detailliert gestalteten Welten mit einfachen Rätsel- und Geschicklichkeitseinlagen. Da gilt es, Schalter zu betätigen, geheime Bereiche zu entdecken, Blöcke zu verschieben oder innerhalb eines Zeitlimits Münzen einzusammeln. Auch hier winken Geld, Skillpunkte sowie Sammel-Gegenstände. Zusätzliche Herausforderungen und die Jagd nach besseren Kampfbewertungen animieren zum abermaligen Besuch bereits abgeschlossener Welten.

Zusammengehalten wird „Mario + Rabbids“ durch viele humorvolle Zwischensequenzen. Vor allem Rabbid-Peachs Vorliebe für Selfies in den unpassendsten Situation sorgt immer wieder für Lacher. Selbst wer mit dem Humor der Schrei-Hasen nichts (mehr) anfangen kann, wird hier ein ums andere Mal schmunzeln müssen.

Die Präsentation ist auf typischem Mario-Niveau: Das Taktikspiel für Nintendo Switch (hier im Test) ist kein Technikmonster, überzeugt aber mit einer detailverliebten, farbenfrohen Gestaltung und einer markanten Audio-Kulisse. Da sich die Kamera jedoch nicht zoomen und nur in vier Stufen drehen lässt, leidet auf größeren Karten zuweilen die Übersicht. Kämpfe sowie Rätsel werden durch die nicht gänzlich präzise Steuerung unnötig erschwert. Angesichts der übrigen Qualitäten ist das allerdings verschmerzbar.

Fazit: „Mario + Rabbids“ überzeugt beinahe auf ganzer Linie. Die Rundenkämpfe, die sich aufgrund ihrer Kürze auch für Bus und Bahn eignen, bieten enorme Abwechslung und Spielraum für Taktiker, kleinere Rätsel sorgen für Auflockerung. Nach Abschluss der rund 25 Stunden langen Kampagne halten Herausforderungen und ein Koop-Modus bei der Stange. „Mario + Rabbids“ ist eines der besten Spiele, die es derzeit für die Switch gibt und ein Pflichtkauf für all jene, die der Rundenstrategie nicht gänzlich abgeneigt sind.

Von Christian Neffe

Wertung und Infos 4,5 von 5 Punkten Genre: Rundenstrategie

Erscheinungsdatum: 29. August 2017

Plattformen: Nintendo Switch

Preis: ca. 54 Euro (hier bei Amazon kaufen)

Jugendfreigabe: ab 6 Jahren

Entwickler: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Website: www.ubisoft.com