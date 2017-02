Leipzig. Zwei Shoppingcenter in der Messestadt veranstalten am Samstag, den 18. Februar, eine Pokémon Go-Challenge. In der Höfen am Brühl und dem Paunsdorf Center können Fans der App dann künftig auf die Jagd nach Pokémon gehen und neue PokéStops und Arenen erkunden. Die Challenge findet in Kooperation mit 56 weiteren europäischen Shoppingcentern statt. In den Höfen am Brühl wird am Samstag außerdem der YouTuber MrMaikAp auftreten und den Besuchern Tipps und Tricks zu Pokémons verraten.

luc