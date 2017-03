Wildnis, soweit das Auge reicht. Grasland, Hügel, schneebedeckte Gipfel. Dazwischen: Maschinen. Dinosaurier-Roboter aus Stahl bevölkern die postapokalyptische Welt im Action-Rollenspiel „Horizon: Zero Dawn“. Einäugige Raptoren, hochhausgroße Langhälse, friedlich grasende Techno-Pferde: Es ist ein Paradoxon zwischen Kreidezeit und düsterer Zukunft – und das schönste Spiel, das bisher für Playstation-Konsolen erschienen ist.

Auf Tuchfühlung mit den Robosauriern: Im postapokalyptischen Action-Rollenspiel "Horizon: Zero Dawn" steht Heldin Aloy teils mächtigen Dino-Maschinen gegenüber. Zur Bildergalerie

Wer die Spieledisc in sein PS4-Laufwerk schiebt, fühlt sich erst einmal wie im Déjà-vu-Rausch. Eine kletternde und mit Pfeil und Bogen kämpfende Heldin erkundet im Stil von Lara Croft („Tomb Raider“) eine offene Welt, wird nach ihrer Geburt vom Ziehvater auf einem Bergplateau gen Himmel gereckt („König der Löwen“), genießt auch danach gerne die Aussicht von oben („Assassin’s Creed“), muss sich als Ausgestoßene in einer Urzeit-Welt durchschlagen ( „Far Cry: Primal“), Quests lösen, Erfahrungspunkte sammeln, Waffen und Ausrüstung kaufen („Skyrim“) und dabei gegen eine Armee aus Sauriern bestehen. Manche der 25 verschiedenen Dino-Maschinen greifen bei Sichtkontakt sofort an, spucken Feuerfontänen oder verschießen Blitze, andere äsen friedlich im Wald, und einige kann Heldin Aloy manipulieren und so für ihre Zwecke benutzen, sogar darauf reiten.

Es ist bizarr, durch diese Welt zu streifen, in der die Menschheit zurückgeblieben wie in der Steinzeit lebt und von Roboterwesen aus der Zukunft bedroht wird. Da sich die Spielmechanik vieler Genre-Vorbilder bedient, fühlt sich „Horizon“ schnell sehr vertraut an – allerdings, das ist vielleicht der größte Kritikpunkt, nie revolutionär innovativ. Jägerin Aloy wird jedoch anders als Lara Croft nicht als Sexobjekt inszeniert, sie ist auch keine Über-Heldin. Sie wirkt, obwohl sie Säbelzahntiger erlegt und sich mit ihrem Focus-Scanner am Ohr übernatürlicher Kräfte bedient, menschlich, nahbar und verwundbar. Das bislang für Shooter („Killzone“) bekannte niederländische Entwicklerstudio Guerilla Games hat mit der rothaarigen Amazone das seit langem glaubhafteste weibliche Alter Ego in einem Computerspiel geschaffen.





Doch vor allem lebt „Horizon“ von seiner spannenden, in beeindruckenden In-Game-Filmsequenzen erzählten Geschichte, bei der jeder UHD-Fernseher vor Freude schluchzt, von den abwechslungsreichen Quests, die Aloy auf ihrem gut 30-stündigen Abenteuer bewältigen muss, und von dem außergewöhnlichen Szenario, dieser riesigen und mit maschineller Fauna gefüllten Welt. Auf dem Saurier-Pferd dem Sonnenuntergang entgegen zu galoppieren, die wandelnden „Türme“ zu besteigen und riesige Robo-Saurier im Kampf zu bezwingen, sind unvergessliche Spielerlebnisse, die sich PS4-Besitzer nicht entgehen lassen sollten. „Horizon“, soviel steht fest, ist der erste Pflichttitel des noch jungen Jahres für Sonys Spielkonsole.

Von Robert Nößler

Wertung und Infos 5 von 5 Punkten Genre: Action-Rollenspiel

Erscheinungsdatum: 1. März 2017

Plattformen: PS4

Preis: 64,99 Euro (Amazon)

Jugendfreigabe: ab 12 Jahren

Entwickler: Guerilla Games

Publisher: Sony

Website: www.playstation.com/de-de/games/horizon-zero-dawn-ps4/