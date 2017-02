Berlin. Der Bachmannpreisträger Tex Rubinowitz (55, „Irma“) bekommt beim Telefonieren Panik, Herzklopfen und Schweißausbrüche. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte er: „Ich mache das äußerst ungern. Vielleicht hab ich seit Mail- oder SMS-Schreiben auch einfach nur das Telefonieren verlernt.“ Ähnliche Symptome zeigen sich auch bei dem Icherzähler aus Tex Rubinowitz´ neuem Roman „Lass mich nicht allein mit ihr“, der ebenfalls Tex heißt und auch sonst Gemeinsamkeiten mit dem Autor hat.

Über das Spiel mit den Identitäten sagte der Schriftsteller dem RND: „Kann es nicht auch sein, dass ich nur so tue, als sei es biografisch? Ich glaube, dass es Lesern hilft, wenn sie wissen, dass dieses und jenes biografisch ist, dass so das Unheimliche und Böse gebannt wird, mit dem wir nur schlecht zurechtkommen, wenn es plötzlich hinter uns steht und seine spitzen Zähne in unsere Hälse rammt.“

Der Witzezeichner und Autor wurde 2014 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet.

Von Nina May