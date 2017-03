New York. Der vielfältige Waller, der auch Hochschulprofessor, Fotograf und Musiker war, sei am Freitag an einer bösartigen Tumorerkrankung gestorben, sagte sein langjähriger Freund Scott Cawelti der Nachrichtenagentur AP. Waller hatte „Die Brücken am Fluss“ 1992 in nur elf Tagen verfasst. Das Buch mit dem Originaltitel „The Bridges of Madison County“ stand drei Jahre lang an der Spitze der US-Bestsellerlisten, verkaufte sich zwölf Millionen Mal und wurde in 35 Sprachen übersetzt.

Robert James Waller (1939 bis 2017). Quelle: Alchetron

Der Roman über die Romanze zwischen einer Farmersfrau und einem Fotografen in Iowa, wo sich neben anderen US-Staaten die berühmten überdachten Brücken befinden, wurde drei Jahre später mit Meryl Streep und Clint Eastwood verfilmt. Er spielte weltweit mehr als 170 Millionen Euro ein. Der Roman wurde auch Vorlage für ein Broadway-Musical.

Von RND/AP