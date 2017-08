Die Doku zur Krise: „Als Paul übers Meer kam“

Das bewegende Porträt eines Flüchtlings und seiner langen Reise nach Berlin. In dem Dokumentarfilm „Als Paul über das Meer kam“ (Kinostart am 30. August) bietet der Regisseur Jakob Preuss Einsichten in das aktuelle Flüchtlingsdrama. Was vielen nur noch ein Achselzucken wert ist, geht hier direkt unter die Haut.