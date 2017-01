London. Nach einjähriger Auszeit hat Ed Sheeran (25) die Termine für seine Welttournee veröffentlicht. Von März bis Juni will der britische Sänger in Europa und Lateinamerika unterwegs sein, wie er am Donnerstag auf Twitter und auf seiner Internetseite bekanntgab. Demnach startet die Tour am 17. März in Turin.

Fünf Konzerte in Deutschland

Allein in Deutschland will Sheeran fünf Konzerte geben - in München (20.3), Mannheim (22.3), Köln (23.3), Hamburg (26.3) und Berlin (27.3.).

Erst vor zwei Wochen war der rothaarige Musiker mit seinen beiden Songs „Shape Of You“ und „Castle On the Hill“ an der Spitze der Charts eingestiegen. Sheeran hatte sich im vergangenen Jahr vorübergehend aus der Öffentlichkeit und von den sozialen Netzwerken zurückgezogen, um an seinem neuen Album „Divide“ zu arbeiten, das am 3. März veröffentlicht wird.

Von RND/dpa