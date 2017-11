Fury feiern Finale in Göttingen

Göttingen. Die Furys: Das sind vier Millionen verkaufte Alben, mehr als 1000 Konzerte und vor allem ganz viel Stolz der Fans auf eine Band aus Niedersachsen, die sich auch international einen exzellenten Namen gemacht hat. Als eine der wenigen Bands aus Deutschland haben sie den Durchbruch auf dem amerikanischen Markt geschafft. „Mit der ,Little Big World Tour 2017 – live & acoustic’ schließt sich für die Band ein Kreis“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. „Fury In The Slaughterhouse verbinden bestes musikalisches Handwerk mit emotionaler Tiefe in 23 ausgewählten Songs, die für dieses einmalige Konzerterlebnis eigens von Jan Löchel neu arrangiert wurden. Die Band versteht diese besondere Akustik-Tour als ein weiteres Geschenk an ihre Fans. Kai Wingenfelder: ,Der Traum geht weiter! Das wird eine großartige Tour und danke, dass ihr alle dabei seid!’“

Im Interview mit der Neuen Presse hat Kai Wingenfelder erklärt, wie es zur Auswahl der Songs gekommen ist: „Man überlegt einfach, was akustisch gut funktionieren könnte. Das sind zum Teil eben die kleinen fragilen Dinger wie „My little World“, das wir auf jeden Fall spielen wollten. Wir wollten ein für uns interessantes Set zusammenbasteln, mit Songs, die man nicht immer hört. Und wenn man sie immer hört, mussten sie anders arrangiert sein. Wir wollten musizieren und experimentieren. Und so haben wir uns Jan Loechel gesucht, der mit uns an diesen Versionen gearbeitet hat. So ist dann diese tierische Version von „Every Generation ...“ herausgekommen. Oder so etwas wie Gero mit seiner Bass-Mundharmonika bei „Dancing ...“ Oder diese Swing-Variante bei „Milk and Honey“.

Bevor die sechs Rockmusiker aus Hannover am 21. November in der Göttinger Lokhalle spielen, sind sie Gast beim „Göttinger Tageblatt“. Von 15 bis 16 Uhr werden sie in der GT-Townhall Fragen der Fans und der Redaktion beantworten.Dafür gibt es keine Karten, die Plätze werden am Wochenende verlost. Wer dabei sein will, kann von Freitag, 10. November, 18 Uhr, bis Dienstag, 14. November, 18 Uhr, unter Telefon 0137/8600273 anrufen und deutlich seinen Namen, Anschrift und Telefonnummer sowie das Stichwort „Fury“ auf Band sprechen. (0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für das Konzert in der Lokhalle jedoch gibt es noch Tickets, und zwar in den Tageblatt-Geschäftsstellen in Göttingen, Weender Straße 44, und in Duderstadt, Marktstraße 9, außerdem im GT-Ticketshop.

Von Christoph Oppermann