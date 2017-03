Berlin. Voraussichtlicher Veröffentlichungstermin ist der 12. Mai. Wie die Schlagersängerin am Freitagabend bei Facebook außerdem ankündigte, wollte sie bereits am Sonnabend erste Songs daraus präsentieren – und zwar in der ARD-Show „Schlagercountdown – Das große Premierenfest“, die ihr Lebensgefährte Florian Silbereisen moderiert (ARD, ab 20.15 Uhr).

Fans können das Album bereits vorbestellen: Verschiedene Anbieter haben es in ihren Onlineshops bereits Programm, darunter sind Amazon, Saturn, Media Markt und Apple. Demnach werden auf dem Album 24 Lieder sein. Bisher gibt es aber noch keine Möglichkeit, die Titel anzuspielen.

Fischers vergangenes Studioalbum „Farbenspiel“, das im Oktober 2013 rauskam, gehört zu den erfolgreichsten Alben Deutschlands. Es dominierte 2013 und 2014 die Jahrescharts von GfK Entertainment. Im Jahr 2015 veröffentlichte Fischer mit dem Royal Philharmonic Orchestra das Album „Weihnachten“. Darauf waren bekannte Weihnachtslieder zu hören und es wurde zum Album des Jahres.

Von dpa/RND/wer