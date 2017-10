Letztes Da-Vinci-Bild in Privatbesitz wird versteigert

New York. Die Darstellung von Jesus trägt den Titel „Salvator Mundi“ (Erlöser der Welt) und soll am 15. November unter den Hammer kommen. Das Gemälde gehört nach Angaben des Magazins „Quartz“ dem milliardenschweren russischen Investor Dmitri Rybolowlew.

Das um 1500 entstandene Bild ist eines von weniger als 20 bekannten Gemälden von da Vinci. Zeitweilig war angenommen worden, dass das Werk zerstört worden sei, bis es 2005 wieder entdeckt wurde. 1958 war das Bild für lumpige 60 Dollar verkauft worden – ebenfalls bei Christie’s. Da es mehrfach übermalt worden und in schlechtem Zustand war, wurde sein Urheber zunächst nicht erkannt. Erst ab 2005, nachdem das Bild von einer Gruppe junger Kunsthändler erworben worden war, wurde allmählich klar, welch Schatz in ihrem Besitz war. Nach einer sechs Jahre währenden Restaurierung wurde das Gemälde in der National Gallery in London gezeigt. Zwei Jahre später wurde es bei Sotheby’s für 80 Millionen Dollar an den Schweizer Kunsthändler Yves Bouvier verkauft. Kurze Zeit später erwarb Rybolowlew nach eigenen Angaben das Werk für 127,5 Millionen Dollar.

Von RND/dpa/dk