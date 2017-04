Berlin. Marius Müller-Westernhagen (68) bekommt den Echo für sein Lebenswerk. Er habe die deutschsprachige Rockmusik als Sänger, Songwriter und Performer maßgeblich und nachhaltig geprägt, teilte der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Mittwoch mit. „Songs wie "SeXy", "Freiheit" oder "Wieder hier" gehören zur DNA der Rockmusik in Deutschland.“

Marius Müller-Westernhagen gehöre zweifellos zu den Pionieren der deutschsprachigen Rockmusik, sagte der BVMI-Vorstandsvorsitzende Dieter Gorny. Der Echo wird an diesem Donnerstag in der Berliner Messe verliehen. Die Veranstaltung wird einen Tag danach auf Vox ausgestrahlt, nicht wie bisher live in der ARD.

