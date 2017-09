Neuer Roman von Dan Brown am 4. Oktober

Berlin. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Diesen beiden Grundfragen der Menschheit widmet sich der Bestsellerautor Dan Brown in seinem neuen Roman „Origin“. Dieser erscheint in den USA und Kanada am 3. Oktober, in Deutschland feiertagsbedingt am 4. Oktober. Dies teilte der Verlag Bastei Lübbe mit. Im Zentrum steht wieder der Harvard-Symbolforscher Robert Langdon, der sich wie in den Vorgängerromanen „Illuminati“, „Sakrileg“, „Das verlorene Symbol“ und „Inferno“ mit geheimen Codes und historischen Rätseln auseinandersetzt. Das Markenzeichen des Autors ist es, Fakten aus Wissenschaft, Religion, Geschichte, Kunst und Architektur mit einer Thrillergeschichte zu vermischen. Der letzte Langdonfall führte nach Florenz und auf die Spuren des italienischen Dichters Dante. Die aktuelle Geschichte spielt nun in Spanien – in Madrid, Barcelona, Sevilla und Bilbao, im Sitz des Guggenheim Museums. Brown wird seinen Roman in Deutschland persönlich vorstellen – bei der Frankfurter Buchmesse am 12. Oktober.

Die Bücher von Dan Brown wurden weltweit mehr als 200 Millionen mal verkauft und in 56 Sprachen übersetzt. Dan Brown ist Autor internationaler Bestseller, neben den vier Robert-Langdon-Titeln zählen dazu auch die Thriller „Meteor“ und „Diabolus“. Die deutsche Gesamtauflage aller Dan-Brown-Romane beträgt 18 Millionen Exemplare, davon entfallen 14 Millionen auf die Robert-Langdon-Reihe.

Von Nina May/RND