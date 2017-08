Robert De Niro als alternder Witzbold: „The Comedian“

Hannover. Der Mann war mal ein Gigant des Kinos, unter seinen Filmen ist Ewigliches wie Bertoluccis „1900“ und Coppolas „Der Pate 2“, zudem das Vietnamdrama „Die durch die Hölle gehen“ und die Boxertragödie „Wie ein wilder Stier“. Seit nunmehr fast 20 Jahren aber spielt Robert De Niro gefühlt überall mit, wo ein Drehbuch und eine Kamera vorhanden sind. Regisseur Taylor Hackford hat vor langer ansehnliche Filme wie die Stephen-King-Verfilmung „Dolores“ (1995) und das Ray-Charles-Biopic „Ray“ (2004) gedreht. Und nun kommt ein gemeinsames Werk: „The Comedian“, die Geschichte eines „insult comics“, eines Spaß- und Spottmachers, der von der Bühne herab sein Publikum beleidigt. Vorbild war der berühmte Don Rickles, der im April im Alter von 90 Jahren starb. Könnte was werden, denkt man sich.

Der alternde Bühnenkomödiant und frühere TV-Star Jackie Burke (De Niro) muss nach einem Auftritt, bei dem er einen Gast verletzt hat, erst hinter Gitter, dann zum Sozialdienst in ein Obdachlosenheim. Dort trifft er die rabiate Harmony (Leslie Mann), die ihn auf die Hochzeit seiner lesbischen Nichte begleiten soll. Was im Chaos endet. Eine Geschichte der „gucken & vergessen“-Sorte, die die Rede von der Konstrukthaftigkeit heutiger Hollywoodkomödien aufs Kantigste bestätigt. De-Niro-Fans hofften - vom Titel her – zwar auf einen Nachfolger seines Scorsese-Klassikers „The King of Comedy“. Stzattdessen bekamen sie „The Comedian“, wo De Niro mit seinen Bühnenwitzen nie richtig zündet. Zielt die Story auf zweiten Künstlerfrühling ab oder auf tragisches Scheitern, fragt man sich die meiste Zeit.

Die Antwort gibt’s zuletzt. Bis dahin treten viele gute Leute auf: Cloris Leachman, Harvey Keitel, Danny DeVito und Billy Crystal (einer der besten Stand-up-Comedians) als er selbst. De Niro-Fans warten auf den 20. Oktober, dann kommt „Der Krieg mit Opa“ heraus. Klingt allerdings auch nicht gerade nach einem Comeback. RND/big

