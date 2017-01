London. Mit Spannung haben Fans auf die finale Folge der jüngsten Staffel aus der Detektivserie „Sherlock“ mit Benedict Cumberbatch gewartet. Kurz vor der Ausstrahlung im BBC-Fernsehen ist nun offenbar eine russische Synchronfassung der Folge im Internet aufgetaucht. Die Macher reagierten mit einem Aufruf, die Version nicht zu verbreiten. Die vierte Sherlock-Staffel lief am 1. Januar an. Die dritte und letzte Folge stand am Sonntagabend im BBC-Fernsehprogramm. In Deutschland sollen die Folgen im Frühjahr bei der ARD zu sehen sein. Zuvor sind sie aber auch bei iTunes verfügbar.

„Wir wissen, dass die dritte Folge von Sherlock illegal ins Netz hochgeladen wurde. Wenn sie euch über den Weg läuft, gebt sie bitte nicht weiter“, schrieben die Macher der Serie auf Twitter. Auch Sherlock-Producerin Sue Vertue wandte sich an die Fans. „Russische Version von Sherlock wurde illegal ins Netz gestellt. Bitte nicht teilen“, schrieb Vertue. „Ihr wart so gut darin, sie frei von Spoilern zu halten. Beinahe geschafft.“

Von RND/dpa