Taylor Swift bringt neues Album raus

New York. Auf der Netzplattform Instagram postete Taylor Swift auch ein Foto vom Album-Cover. Es zeigt sie selbst in Schwarz-Weiß, im Hintergrund ihr Name in einer Collage aus Zeitungslettern.

Swift sorgte mit ihrem Posting für Jubel unter ihren Fans, die ihr zu Millionen auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Binnen einer Stunde sammelte das neue Albumcover auf Instagram bereits mehr als 700.000 Likes. Am vergangenen Freitag hatte sie alle ihre Beiträge auf den Plattformen gelöscht und danach für Verwirrung gesorgt, als sie am Montag drei Videos von Teilen einer Schlange veröffentlichte.

Sechstes Studioalbum

Für Swift ist „reputation“ das sechste Studioalbum. Zuletzt hatte sie 2014 die nach ihrem Geburtsjahr benannte Platte „1989“ veröffentlicht.

Swift war in den vergangenen Wochen auch wegen eines Gerichtsprozesses in den Schlagzeilen gewesen. Sie hatte einen Mann beschuldigt, ihr bei einem gemeinsamen Foto vor einem Konzert im Jahr 2013 unter das Kleid an den Po gefasst zu haben. Die Geschworenen gaben ihr recht und sprachen ihr jenen symbolischen Dollar zu, den sie als Wiedergutmachung gefordert hatte.

Von ap/RND