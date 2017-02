Berlin. Die 47-jährige Engelke leitet zur Zeit die NDR-Hörfunkgruppe im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Nach ihrem Volontariat war die aus Unna stammende Journalistin für den NDR in Bonn, Berlin und Washington tätig. Von 2013 bis 2015 war die studierte Betriebswirtin Sprecherin der ARD.

Engelke wird vom 19. März an für Steinmeier arbeiten, der am Sonntag von der Bundesversammlung zum Nachfolger von Joachim Gauck gewählt worden war. Steinmeier sagte dazu: „Anna Engelke ist eine erfahrene Journalistin. Sie kennt sich in der Bundespolitik bestens aus und hat einen Blick für internationale Themen.“

Engelke ist mit dem Moderator und Journalist Jörg Thadeusz verheiratet und lebt in Berlin.

Von RND/dpa