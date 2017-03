Miami. In der fünften Folge des „Bachelors“ ging es richtig zur Sache. Zickenkrieg und Intrigen wurden von schonungslosen Kussoffensiven und Leidenschaft in den Schatten gestellt.

Miami Heat: Nur noch neun Damen kämpfen um das Herz des Bachelors. Bei der Flirtoffensive gibt es keine Hemmungen mehr. Zur Bildergalerie

Bei einem Fotoshooting im 50er-Jahre-Stil sollten Erika, Inci, Janika und Viola mit dem Bachelor ein verliebtes Pärchen spielen. Bei Viola und Sebastian sprangen sofort die Funken über. Miss München war Sebastian schon in den letzten Folgen schon ziemlich nahe gekommen. Da überraschte es nicht, dass ihre Flirtoffensive mit einem Kuss belohnt wurde – zum Ärger der anderen: „Ich kotze am Strahl.“ Janika, die dabei zuschauen musste, konnte ihre Gefühle nicht anders ausdrücken. Überraschend bekam sie Rückendeckung von Inci: „Du kannst das auch!“, sagt die Brünette, die sich aber ihre plötzliche Solidarität nicht erklären konnte.

Eventmanagerin Janika ergriff daraufhin die Initiative und drückte Sebastian einen Kuss auf die Lippen. „Ich hatte die ganze Zeit Viola im Hinterkopf und ein ziemlich schlechtes Gewissen“, gab der Bachelor zu. “Boah, Janika ist volle Kanne auf Tuchfüllung gegangen“. Die Enttäuschung war Viola ins Gesicht geschrieben.

Eng am Bachelor angekuschelt, bekam Clea-Lacy den ersten richtigen Kuss der Staffel – und durfte sogar bei Sebastian übernachten. Quelle: RTL

Clea-Lacy übernachtet beim Bachelor

Von den Kussoffensiven wollten die übrigen Mädels in der Villa nichts wissen. Viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, hatten sie ohnehin nicht, denn prompt ging es für Clea-Lacy und Cara zum nächsten Date – und es ging hoch hinaus: Bei einem Flug mit einer Propellermaschine konnten sie die Aussicht auf Miami von oben genießen. Anschließend folgte ein Candle-Light-Dinner – dazu wurde allerdings nur eine Schönheit eingeladen: Clea-Lacy.

Für die Halb-Brasilianerin wurde diese Nacht zur Nacht der Nächten: Eng am Bachelor angekuschelt, bekam sie den ersten richtigen Kuss der Staffel – und durfte bei Sebastian übernachten. Ganz zum Leid ihrer Konkurrentinnen. „Ich möchte gar nicht wissen, was sie gemacht haben“, sagte Kattia, die noch in der vergangenen Folge Sebastians Lieblingskandidatin zu sein schien. „Er ist nur ein Mann und wenn sich eine Frau ihm anbietet…“, spekulierte Viola, ob bei Sebastian und Clea-Lacy mehr gelaufen ist.

Sebastian schickt weitere vier Frauen nach Hause

Mit gemischten Gefühlen ging es also in die Nacht der Rosen. Einige der Kandidatinen wollten den Bachelor zur Rede stellen. „Hast du sie geküsst?“, fragte Erika. „Weißt du, wie wir uns fühlen?“, warf ihm Julia vor. Und auch Viola suchte das Gespräch. „Das war schon hart“, sagt die sonst taffe Münchnerin. „Magst du mich noch?“,antwortete Sebastian. Viola konnte ihm nicht böse sein. Es werden wohl noch mehr Küsse und intime Momente kommen. So ist es nun mal beim „Bachelor“.

Es geht in die heiße Phase der Staffel. Vier der neun Mädels mussten am Ende der Folge 5 das Haus verlassen: Julia, Sabrina, Cara und Janika.

Drei Weisheiten aus der Bachelor-Folge 5:

„Ich kotze am Strahl!“. „Ich kotze auch am Strahl“. Janika und Erika über Violas Kuss mit dem Bachelor.

„Er ist nur ein Mann, und wenn sich eine Frau ihm anbietet…“ Viola zu Clea-Lacys-Übernachtung bei Sebastian.

„Heute bin ich bei den Mädels einen Schritt weiter gegangen. Bei Viola waren es zwei Schritte“. Sebastian nach dem Kuss mit Viola.

Von RND/abr