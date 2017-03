Hannover. Am Mittwochabend muss sich „Der Bachelor“ entscheiden: Wird es die blonde Erika oder die dunkelhaarige Clea-Lacy? Im Finale der RTL-Kuppelshow vergibt Sebastian nach sieben Wochen die letzte Rose an seine Auserwählte.

Seit sieben Wochen kämpfen Erika und Clea-Lacy um das Herz von „Bachelor“ Sebastian. Am Mittwochabend muss sich der Rosenkavalier für eine Frau entscheiden. Es wird spannend: für das Finale hat sich RTL einige Änderungen ausgedacht. Zur Bildergalerie

In der letzten Folge werden die beiden Konkurrentinnen wie in den bisherigen Staffeln die Eltern des Rosenkavaliers kennenlernen. Doch nicht alles bleibt in der siebten Ausgabe der Sendung beim Alten: Erstmals schauen sich die 20 bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen das Finale zusammen mit Moderatorin Frauke Ludowig an.

Im Anschluss trifft Sebastian auf seine Verflossenen – und muss Rede und Antwort stehen. Auch die drittplatzierte Viola aus München wird dabei sein. Die wohl spannendste Frage wird sein, ob der 30-Jährige und seine Auserwählte immer noch ein Paar sind. Bisher gab es die Auflösung immer erst eine Woche nach dem Finale. Möglicherweise ist die neue Liebe auch längst zerbrochen. Ungewöhnlich wäre das jedenfalls nicht: Sebastians Vorgänger Leonard Freier, Christian Tews, Jan Kralitschka und Paul Janke trennten sich unmittelbar nach dem TV-Aus von ihren Herzensdamen.

Von RND/are