Köln. Zum ersten Mal waren es die Frauen, die Sebastian zu einem Date einluden. Erika macht den Anfang und weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht, lädt sie ihn zum Kochen ein. Erika fühlt sich ein wenig außen vor, weil bei Viola und Clea „relativ schnell Küsse gefallen sind“. „Das muss jetzt auch nicht jeden Tag sein“, aber grundsätzlich findet es Sebastian gut, dass Erika offen ist und sagt, was sie denkt:

Nicht jeder bekommt die Ehre, mich bei meiner größten Leidenschaft zu begleiten“, kündigt Clea ihr Date an. Was mag das sein? „Sebastian und ich, wir werden heute shoppen gehen.“ Also schlendern die beiden durch die Läden. Clea: „Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, ich war noch nie mit ’nem Kerl shoppen.“ Und Sebastian: „Ich finde es gut, wenn du aufgeregt bist.“ So weit, so aufregend also. Bei dem Shoppingtrip kommen sich die beiden natürlich auch emotional näher. Es müssen knifflige Fragen geklärt werden, wie: „Frisst mein Arsch die Hose?“ Sebastian, der Gentleman, erwidert: „Ich finde deinen Hintern eigentlich ganz gut in der Hose.“

Nur noch drei Frauen sind im Rennen um das Herz des Bachelors und die alles entscheidende letzte Rose. Und Clea, Erika und Viola geben alles. Zur Bildergalerie

Auch Viola, die Sebastian auf die Bowling-Bahn einlädt, ist aufgeregt – und eigentlich ist sie jedes Mal aufgeregt, wenn sie ihn sieht. Das reicht dem guten Sebastian aber nicht. „Ist es denn mehr geworden? So von mal zu mal?“, will er wissen. „Naja, man hat halt mehr zu verlieren, so von mal zu mal“, antwortet Viola.

Die Dreamdates

Dann endlich ist es an der Zeit, für die Dreamdates. Dreamdates sind solche, die noch ein kleines bisschen traumhafter sind als Ottonormaldates.

Mit Viola geht es nach St. Lucia, einer „sehr tropischen Insel“, wie Sebastian findet. Dort schnorcheln die beiden und Sebastian ist recht beeindruckt von seiner Begleiterin: „Sie macht ’ne sehr gute Figur im Wasser – kann man auf jeden Fall mit einer Meerjungfrau vergleichen.“ Anschließend liegen sie am Strand, sie mit einer dezenten rosa Blüte am Ohr, er anscheinend mit Hintergedanken: „Was machst du heute noch?“, fragt er. Natürlich mit zu ihm gehen und über Nacht bleiben.

Philosophisch unter den Rocky Mountains

Landlust kommt bei dem Dreamdate mit Erika auf, das die beiden in Colorado am Fuße der Rocky Mountains verbringen. Geradezu philosophisch wird es auf der Kutschenfahrt, wo Sebastian bemerkt, dass er sich relativ klein vorkommt, weil alles um ihn herum so groß und weit ist. Anschließend gibt es jede Menge Oh-Mein-Gott-Erfahrungen mit Pferden, Kühen und Eseln, bei deren Fütterung Erika sich wundert, „dass die so clever sind“. Auch Erika darf die Nacht mit Sebstian verbringen. Sebastians Fazit von der Nacht: „Es hat geknistert, und das war nicht nur der Kamin.“ Erikas Emotionen sind da schon etwas vielschichtiger: „Ein absolutes Gefühlskarussell zwischen Verliebtsein, Eifersucht, Enttäuschung, Hoffnung, Zweifel und Angst.“ Oha.

Clea freut sich, dass Sebstian sie nach Jamaica eingeladen hat, denn sie wollte ewig schon aus einer Kokosnuss trinken. Sebastian findet es gut, dass Clea sehr begeisterungsfähig ist und nichts als selbstverständlich ansieht. „Solche Charakterzüge mag ich an Frauen.“ Und weil man in Jamaica ist und der Zuschauer nicht verwirrt werden darf, spielt eine Musikband Reggae. Zu Essen gibt es authentische Ortsküche, nämlich Sushi.

Sebastian verteilt seine letzten beiden Rosen

Nach den drei Dreamdates ist es an der Zeit, Rosen zu verteilen. Sebastian freut sich, dass alle „wieder top aussehen“. Mit Erika war es auch „unbeschreiblich schön, und das Wetter in Colorado war auch so toll“ und „ne unglaubliche Erfahrung bei den Pferden“ – sie hatten sie gefüttert. Deswegen geht seine erste Rose nach einer gefühlten halben Stunde Spannungsmusik auch an Erika. Dann gibt es noch Werbung und kaum ist die vorbei – zack läuft schon Clea auf Sebastian zu, um ihre Rose anzunehmen.

Viola hat es leider nicht geschafft, Sebastians Herz zu erobern. „Ich bereue nichts, aber er hat mir definitiv gegenteilige Signale gesendet“, sagt sie. Ja, das scheint tatsächlich im Format zu liegen.

Ausblick: Clea und Erika sind im Finale. Nächte Woche haben sie die Möglichkeit, Sebastians Eltern kennenzulernen. Aber viel wichtiger als die zukünftigen Schwiegereltern ist natürlich die Frage: Wer bekommt die eine und letzt und ultimative Rose von Sebastian? Wer könnte dann nächstes Jahr ins Dschungelcamp einziehen? Es bleibt spannend.

Von RND/Alev Doğan