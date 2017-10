Diese Stars löschten ihre Accounts bei Facebook und Co

Hannover. Die Liste der Promis, die ihre Profile bei sozialen Netzwerken gelöscht haben, ist lang. Jetzt hat sich auch Verona Pooth verabschiedet. Die 49-Jährige wechselte am Mittwoch von Facebook zu Instagram: „Bye Bye Facebook! Welcome to Instagram!“, schrieb sie.

Ihr Manager Alain Midzic machte die zahlreichen Hasskommentare und sexuelle Anspielungen für die Entscheidung verantwortlich: Zwei Mitarbeiter seien zuletzt stundenlang damit beschäftigt gewesen, die härtesten Beiträge zu löschen, hieß es bei „Bild“. So wurde Pooth unter anderem als „mediengeile Botox-Tussi“ beschimpft.

Doch Pooth ist nicht die einzige Prominente, die den sozialen Netzwerken den Rücken gekehrt hat. So entschieden sich unter anderem auch der Sänger Ed Sheeran und seine Musikerkollegin Taylor Swift für den Ausstieg. Welche Stars ihre Accounts bei Twitter, Facebook oder Instagram noch gelöscht oder zeitweise stillgelegt haben, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Hasskommentare, Werbung oder Schutz der Privatsphäre – die Gründe für einen Ausstieg aus den sozialen Medien sind vielfältig. Welche Promis sich eine Auszeit nahmen, lesen Sie hier. Zur Bildergalerie

Von RND/are