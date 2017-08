Das sind die Höhepunkte der Gamescom 2017

Köln. Die weltweit größte Messe für digitale Spielkultur steht bevor: Vom 22. bis 26. August werden rund 350 000 Besucher zur Gamescom in Köln erwartet. Erstmals eröffnet Bundeskanzlerin Angela Merkel die Messe. Die diesjährige Ausgabe schreibt Rekorde: Mehr als 900 Standbetreiber werden 201 000 Quadratmeter bespielen, das entspricht einem Plus von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gaming entwickelt sich immer mehr zum Massenphänomen, wie eine aktuelle repräsentative Befragung des Digitalverbands Bitkom belegt. Demnach spielen 43 Prozent der Bundesbürger ab 14 Jahren zumindest gelegentlich Video- und Computerspiele. Das entspricht rund 30 Millionen Menschen, wobei Frauen (41 Prozent) Männern (46 Prozent) in der ursprünglichen Männer-Domäne dabei kaum nachstehen. Felix Falk, Geschäftsführer des Bundesverbands für Interaktive Unterhaltungssoftware, stellt seine sechs Höhepunkte der diesjährigen Gamescom vor:

1 Unter Freunden: Das diesjährige Motto der Gamescom lautet „Einfach zusammen spielen“. Laut Falk setzt das Spiel „Destiny 2“ von Activision das Motto besonders gut um. Spezielle Online-Missionen innerhalb des Spiels um die letzte Bastion der Menschheit in einer düsteren Science-Fiction-Welt werden nur zeitweilig freigeschaltet. Falk sagt: „So finden sich Freunde zu bestimmten Zeitpunkten zum Spielen zusammen. Das ist sehr interaktiv und sozial.“

2 E-Sports: Der sportliche Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computerspielen hat sich vom Nischen- zum Massenphänomen entwickelt. Millionen Menschen verfolgen in Deutschland den digitalen Sport, entweder vor Ort im Stadion oder online per Livestream. Damit geht eine Professionalisierung einher. Auch im Bundestagswahlkampf spielt E-Sports eine wichtige Rolle: Viele Parteien haben angekündigt, den digitalen Sport in der kommenden Legislaturperiode stärker zu unterstützen. Bei der Gamescom gibt es zahlreiche Events zum Thema, etwa das Meisterschaftsfinale von „Rainbow Six Siege“.

3 Star Wars Battlefront II: Die Fortsetzung des auf der gleichnamigen Filmserie basierenden Erfolgsspiels bietet laut Falk „fantastische Weltraumschlachten“. Die Spieler sind mitten drin im intergalaktischen Kampf der Jedi gegen das Imperium.

4 Super Mario Odyssey: Nintendos Spielewelt um den schnauzbärtigen Latzhosenträger wächst weiter. Falk kommentiert: „Das ist ein fantastisches 3D-Abenteuer. Super Mario hat sich von den Anfängen des Jump´n´Run-Games deutlich fortentwickelt.“

5 VR : Die Virtual Reality bleibt ein wichtiger Trend. Mit VR-Brillen können sich die Nutzer selbst in andere Welten hineinversetzen. Falk meint: „Die VR steht für die Innovationskraft der Games-Branche. Ob Autoindustrie oder Tourismus – Virtual Reality ist heute auch aus anderen Branchen nicht mehr wegzudenken.“ Auf der Gamescom werden in den Hallen 7 und 8 zwei neue Motorsportspiele vorgestellt, die mit VR arbeiten: Gran Turismo Sport und Forza Motorsport 8. Neue Modelle bekannter Automarken seien physikalisch realistischer dargestellt als jemals zuvor, sagt Falk.

6 Indie Arena Booth: Die Ausstellungsfläche der unabhängigen Spiele-Entwickler hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich vergrößert. Die Halle 10.1 mit über 1000 Quadratmeter zeigt 80 schräge und mutige Spiele aus 26 Ländern. Hier stehen auch ernste Themen wie Flüchtlinge, Politik oder Tod im Fokus.

