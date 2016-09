Oslo. Facebook stellt nach massiver Kritik den Zeitungsbericht mit einem berühmten Foto aus dem Vietnam-Krieg wieder online. Obwohl auf dem Bild ein unbekleidetes Kind zu sehen sei, erkenne das Online-Netzwerk die historische Bedeutung des Fotos an, hieß es am Freitag in einer Facebook-Stellungnahme beim Technologieblog „Recode“.

Das Bild zeigt ein vietnamesisches Mädchen, das nach einer Napalm-Attacke nackt über eine Straße läuft. Der Journalist Tom Egeland hatte die Aufnahme vor einigen Wochen auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht, zusammen mit anderen ikonischen Kriegsfotos. Aber für Facebook war das Foto des Fotografen Nick Ut, das mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde, „nicht mit den Gemeinschaftsstandards vereinbar“. Es wurde gelöscht.

„Lieber Mark, Du missbrauchst Deine Macht“

Viele Kollegen solidarisierten sich, posteten ihrerseits das Foto. Auch Espen Egil Hansen, Chefredakteur von Norwegens größter Zeitung „Aftenposten“. Egeland bekam deshalb eine Email aus Hamburg von der dortigen, für Skandinavien zuständigen Facebook-Zentrale. Er möge das Bild löschen. Bevor Hansen zurückschreiben konnte, löscht Facebook eigenmächtig sowohl das Bild wie auch den Beitrag Hansens dazu.

Am Freitag hatte „Aftenposten“ deshalb mit der Geschichte aufgemacht. Auf der Titelseite veröffentlichte die Zeitung einen offenen Brief an Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. „Lieber Mark, Du bist der mächtigste Redakteur der Welt, aber Du missbrauchst Deine Macht“, schrieb Hansen.

Darauf reagierte Facebook und schickte „Aftenposten“ eine Antwort. Darin erklärte der Konzern , dass die historische Bedeutung des Fotos überwiege und das Netzwerk deshalb seinen Anspruch, die Nutzer zu schützen, dieses Mal zurückstelle. Daher werde die Aufnahme nun doch auf Facebook zugelassen. „Aftenposten“ veröffentlichte das Foto daraufhin auf der Facebook-Seite der Zeitung.

Nachdem Mark Zuckerbergs Konzern seine Meinung geändert hatte, postete „Aftenposten“ das Foto auf der Facebookseite der Zeitung. Quelle: Facebook/Aftenposten

