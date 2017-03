Berlin. Schauspieler Kai Lentrodt (47) steigt beim ZDF-Samstagskrimi „Ein starkes Team“ aus. „Kai Lentrodt verlässt auf eigenen Wunsch die Reihe“, sagte eine ZDF-Sprecherin am Dienstag in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Am kommenden Wochenende sei er zum letzten Mal als Team-Kollege Ben Kolberg zu sehen.

„Immer einen Blick für schöne Frauen“

Lentrodt hat in „Ein starkes Team“ fast zwölf Jahre lang einen computeraffinen Polizisten gespielt. „Ein Charmeur, der immer einen Blick für schöne Frauen hat und dies gut in seinen Dienst stellen kann“, wie es auf der Webseite der Reihe über die Figur heißt. Das Format gehört zu den erfolgreichsten ZDF-Sendungen und erreicht samstags regelmäßig um die sieben Millionen Zuschauer.

Bei der Stammbelegschaft von „Ein starkes Team“ mussten sich die Zuschauer bisher sehr selten an neue Gesichter gewöhnen. Florian Martens (58) ist seit 1994 als Otto Garber dabei. Maja Maranow (56), ebenfalls Ermittlerin der ersten Stunde, blieb dem Format in der Rolle von Verena Berthold bis zu ihrem Tod im vergangenen Jahr treu.

Seither ist Stefanie Stappenbeck (42) als Linett Wachow an Martens' Seite zu sehen. Lentrodt war seit 2005 Teil des Ermittler-Team gewesen, das immer wieder Morde in der deutschen Hauptstadt aufzuklären hat.

Von dpa/RND/zys