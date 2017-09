Kindersicherung fürs Android-Tablet – so geht´s

Internet, Smartphones, Tablets: Unser Leben findet in der heutigen Zeit zu großen Teilen online statt – und das unserer Kinder deshalb natürlich auch. Um mit Freunden zu chatten, Informationen für die Schule zu recherchieren oder zu spielen, nutzen immer jüngere Menschen die technischen Endgeräte in den Haushalten. Doch wie schützen Eltern diese Geräte so, dass die Kinder diese bedenkenlos und sicher nutzen können? Die Antwort auf diese Frage ist relativ einfach: Für das betreffende Tablet muss eine Kindersicherung her – und die gibt es in verschiedenen Ausführungen.

Das passende Benutzerprofil

Ganz entscheidend, um Ihre Kinder im Umgang mit dem Tablet in Verbindung mit dem Internet zu schützen, ist das passende Benutzerprofil. Das können Sie ab der Android-Version 4.3 völlig problemlos im Bereich Nutzer einstellen. Hier bietet sich im Hinblick auf die Nutzung des Tablets durch Ihre Kinder ein eingeschränktes Profil an. Hier besteht nämlich die Möglichkeit, aus einer Liste mit den installierten Apps auszuwählen, welche im eingeschränkten Modus verfügbar sind. Aber: Nicht unbedingt alle Apps funktionieren in diesem Modus, da sie vorab entsprechend durch die Entwickler angepasst werden müssen. Ist das nicht der Fall, bietet sich eine Kombination aus dem eingeschränkten Benutzerprofil mit eigens kreierten Apps an. Vorteil des Benutzerprofils ist aber, dass verschiedene Einstellungen – dazu gehören das WLAN-Netz und GPS – nicht veränderbar sind. Dazu kommt, dass auch ein Neustart des Tablets nichts an diesen Einstellungen verändert. Und: Wollen Sie Ihr Tablet ganz normal nutzen, klicken Sie im Nutzerbereich einfach auf Ihr Konto.

Sicherheit durch ganz bestimmte Apps

Sicherheit für Kinder im Umgang mit dem Internet und dem Tablet können darüber hinaus verschiedene Apps bieten. Eine davon nennt sich KIDO'Z und ist für Geräte mit einer Android-Plattform konzipiert. Mit KIDO'Z besteht die Option, das Layout des Tablets kindgerecht zu gestalten. Außerdem können einzelne Websites freigeschaltet und ausgewählte Apps auf dem Desktop platziert werden. Das ist aber noch nicht alles: Sie können so Ihr Tablet so einstellen, dass verschiedene Kinder unterschiedlichen Alters darauf zugreifen können. Und: Da nur Sie das Passwort kennen, können Ihre Kinder keine Änderungen an den Einstellungen vornehmen. Einen weiteren Aspekt hat die App Kids Place zu bieten. Genauso wie bei KIDO'Z ist die Sicherung durch ein Passwort beziehungsweise einen Pin möglich. Hier besitzen Sie aber zusätzlich die hilfreiche Option, ein Zeitschloss zu aktivieren. Das hat den Vorteil, dass Sie so ganz genau bestimmen können, wie lange Ihr Kind tatsächlich im Netz surft.