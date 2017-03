Berlin. Das Ausscheiden von Chiara Ohoven hatte sich angedeutet: Für den Cha Cha Cha mit Tanzpartner Vadim Garbuzov (29) gab die Jury nur acht Punkte. „Dein Vater muss den Bums hier schon kaufen, damit es für die nächste Runde reicht. Es war noch schlechter als in der Vorwoche“, sagte Jury-Mitglied Joachim Llambi (52) anschließend. Er sollte recht behalten.

Motsi Mabuse von Angelina Kirsch begeistert

Zu wenige Menschen wollten noch einen weiteren Auftritt von Societygirl Chiara Ohoven sehen – es riefen nicht genug Zuschauer für die Tochter von Charitylady Ute Ohoven an. Die Modedesignerin (31) schied am Freitagabend in der zweiten Runde der RTL-Show „Let's Dance“ aus. Dennoch bekundete Ohoven: „Tanzen macht mir unglaublich ‎viel Spaß. Ich genieße es. Das war eine wunderbare Erfahrung.“

Das erfolgreiche Curvey-Model Angelina Kirsch aus Neumünster (Schleswig-Holstein) zeigte dagegen eine bessere Leistung als in der Vorwoche. Sie präsentierte mit ihrem Profi-Tanzpartner Massimo Sinató einen Slowfox. „Das war auf höchstem Niveau“, schwärmte Jury-Mitglieder Motsi Mabuse (35) danach. Sie hätten auch viel geübt, sagte Massimo Sinató. Und er hatte schon vor Wochen geschwärmt: „Sie hat durchaus Talent.“

Volle Punktzahl für Gil Ofarim

Llambi war zwar weniger euphorisch und nörgelte am Soloteil herum („Nichtssagend“), lobte die Leistung von Angelina Kirsch aber als „ganz ordentlich“. Er gab ihr sechs Punkte. Von Motsi Mabuse bekam das Curvy-Model dagegen neun und von Jorge Gonzalez (49) noch einmal acht Punkte – das machte zusammen 23 Punkte. Und weil auch genug Zuschauer anriefen, ist Angelina Kirsch nächste Woche wieder dabei. Genauso wie Musiker und Schauspieler Gil Ofarim.

Zusammen mit Profitänzerin Ekaterina Leonova legte der Mann aus München eine Salsa aufs Parkett. Sogar Joachim Llambi war vollauf begeistert. Alle drei Juroren gaben 10 Punkte. „Mehr geht nicht“, sagte Llambi.

Am nächsten Freitag sind noch zwölf Tanzpaare in der Show zu Gast, in der es für die prominenten Kandidaten darum geht, sich zusammen mit einem geschulten Tanzlehrer gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Let’s Dance: Die Tänze der 2. Liveshow Vanessa Mai (24, Sängerin) mit Profitänzer Christian Polanc (38) – Tanz: Jive – Musik: Kids In America, Kim Wilde. Susi Kentikian (29, Profiboxerin) mit Profitänzer Robert Beitsch (25) – Tanz: Rumba – Musik: Do You Really Want To Hurt Me, Culture Club. Anni Friesinger-Postma (40, ehemalige Eisschnellläuferin) mit Profitänzer Erich Klann (29) – Tanz: Tango – Musik: Twist In My Sobriety, Tanita Tikaram. Ann-Kathrin Brömmel (27, Model) mit Profitänzer Sergiu Luca (34) – Tanz: Jive – Musik: Nur Geträumt, Nena. Chiara Ohoven (31, Modedesignerin und Society-Girl) mit Profitänzer Vadim Garbuzov (29) – Tanz: Cha Cha Cha - Musik: Holiday, Madonna. Angelina Kirsch (28, Curvy Model) mit Profitänzer Massimo Sinató (36) – Tanz: Slowfox – Musik: Perfect, Fairground Attraction. Cheyenne Pahde (22, Schauspielerin) mit Profitänzer Andrzej Cibis (29) – Tanz: Cha Cha Cha – Musik:Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Heinrich Popow (33, Leichtathlet und Paralympics-Sieger) mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (28) – Tanz: Slowfox – Musik: Wonderful Life, Katie Melua. Maximilian Arland (35, Musiker und Moderator) mit Profitänzerin Isabel Edvardsson (34) – Tanz: Salsa – Musik – Still Haven’t Found What I’m Looking For, Rhythms Del Mundo (U2 Cover). Bastiaan Ragas (45, Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller) mit Profitänzerin Sarah Latton (37) – Tanz: Rumba – Musik: Holding Back The Years, Simply Red. Gil Ofarim (34, Musiker und Schauspieler) mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (29) – Tanz: Salsa – Musik: Bamboleo, Gipsy Kings. Faisal Kawusi (25, Comedian) mit Profitänzerin Oana Nechiti (29) – Tanz: Tango – Musik: Der Kommissar, Falco. Giovanni Zarrella (39, TV-Moderator und Musiker) mit Christina Luft (26) – Tanz: Slowfox – Musik: Your Eyes (La Boum 2), Cook Da Books.

Von dpa/RND/wer