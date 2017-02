Hannover. Bei einem Vortrag von Alice Schwarzer in der Universität Köln mit dem Thema „Sexualgewalt gegen Frauen und Recht“ hat am 10. Februar auch Wetter-Experte Jörg Kachelmann das Wort ergriffen. Anders als seinerzeit berichtet, hat der 58-Jährige die Feministin jedoch nicht unterbrochen oder den Vortrag gar gesprengt, sondern in der anschließenden Fragerunde mit dem Publikum neben anderen die Gelegenheit für einen Redebeitrag zum Thema genutzt.

Kachelmann wies dabei darauf hin, dass er nicht nur freigesprochen wurde, sondern die Frau, die sich als Opfer ausgab, später in einem Zivilprozess zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt wurde, weil sie ihn vorsätzlich wahrheitswidrig der Vergewaltigung bezichtigt habe.

Schwarzer hatte sich seinerzeit als Prozess-Berichterstatterin für Kachelmanns Ex-Freundin stark gemacht. Seit dem Prozess gegen Kachelmann, an dessen Ende der Moderator freigesprochen wurde, liegen die beiden Prominenten im Streit.

Von RND/ewo/abr