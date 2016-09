Frankfurt/Main. Nach einem viertel Jahrhundert Pause werden von der kommenden Saison an wieder Bilder der Fußball-Bundesliga bei RTL zu sehen sein. Der Kölner Sender kann von Sommer 2017 an für vier Jahre jeweils montags von 22.15 Uhr an eine Zusammenfassung aller Partien des Spieltages in der 1. und 2. Liga im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. RTL hat ein TV-Rechtepaket an der deutschen Eliteliga erworben, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag mit.

Auch Sky-News wird übertragen

Das zweite noch offene Rechtepaket sicherte sich Sky. Der Pay-TV-Sender erwarb die zeitversetzte Highlight-Berichterstattung von den Spielen der 2. Bundesliga im Free-TV am Freitag im Sendefenster zwischen 22.30 und 24.00 Uhr sowie am Sonntag zwischen 19.30 und 21.15 Uhr. Die Rechte sollen für den Sender Sky News genutzt werden, der von Dezember an frei empfangbar sein soll.

Beide Pakete waren Anfang Juni nicht vergeben worden, weil die finanziellen Gebote damals nicht den Vorstellungen der DFL entsprochen hatten. Die DFL erlöst von 2017/18 bis 2020/21 pro Saison durchschnittlich rund 1,16 Milliarden Euro aus den Medienrechten.

Diese Sender übertragen auch

Die Live-Verwertung wird fast ausschließlich von Sky bestritten wird, außer am Freitag, auch von Eurosport. ZDF überträgt via „Bundesliga Free“.

Zusammenfassungen sind sonnabends in der ARD (18.30 bis 20.15 Uhr) und im ZDF (21.45 bis 24 Uhr) zu sehen. Am Sonntag zeigen Sport1 von 6 bis 15 Uhr Zusammenfassungen und die ARD von 21.15 bis 23 Uhr.

