Leipzig. Die Bilder sind meist grau, grieselig, verwaschen und unscharf, bisweilen voll von Störungen. Als ob ein VHS-Recorder seine Macken ausgelebt hätte. Erst in den 80er Jahren, als es endlich farbig zugeht, ist der Anblick zeitgemäßer. Dabei passen bunter Bildschirm und „Der schwarze Kanal“ irgendwie nicht so recht zusammen.

Denn der montägliche Leitartikel des DDR-Fernsehens (viele Jahre immer nach einer Produktion aus dem Nazi-Unterhaltungsfilm-Archiv gesendet) wollte eines bestimmt nicht sein: ausgewogen. Er war vielmehr eine Polit-Schulung von derbem Schrot und Korn. Eine ideologische Kanonade auf den verfaulenden, siechen Kapitalimus, abgefeuert aus den propagandistischen Batterien des historisch überlegenen Sozialismus. Ihr Kommandeur war über viele Jahre hinweg Karl-Eduard von Schnitzler (1918–2001), der Chef-Kommentator im Adlershofer Fernseh-Studio.

Am 21. März 1960 startete er jene grobe Holzhammer-Sendung, die ihn zum unbeliebtesten Gesicht auf dem DDR-Bildschirm machen sollte: „Der schwarze Kanal“. Der zeigte Ausschnitte aus Sendungen des West-Fernsehens, die Karl-Eduard von Schnitzler höhnisch und süffisant, sarkastisch, arrogant, ätzend, atemlos und siegesgewiss, montierte und kommentierte. Als Beweis für die Überlegenheit der sozialistischen Welt. Das Bild vom Westen war so schwarz-weiß wie die Bildschirme. Ein kalter Krieger im Kalten Krieg.

Nun vereint eine DVD-Box 33 Sendungen von 1960 bis 1989. Wonach die ausgewählt wurden, bleibt allerdings ein Rätsel, das auch der beigegebene Text nicht löst. Der hebt allerdings auf Sudel-Ede ab. Ein West-Spitzname, den in der DDR niemand benutzte. Da gab es genug Witze über Schnitz ... die kürzeste Zeitspanne, sein Fernsehgerät montags abzustellen.

Das Bild einer DDR, die es nie gab

Überraschend sind die Sendelängen. Da hatte es die DDR-Programmillustrierte „FF dabei“ nicht eben einfach. Meist läuft „Der schwarze Kanal“ 21 Minuten, oft 25, 18, 15 Minuten, einmal dauert er sogar volle 40 (Gedanken für 1962), einmal nur vier. So kurz fiel die Verabschiedung nach 1518 „Kanal“-Ausgaben am 30. Oktober 1989 aus – mit „nicht, dass ich etwas zu bereuen hätte!“ und jovialem „Auf Wiederschau’n.“

Dabei hatte Schnitzler nassforsch erst eine Woche zuvor allen erstmals erwähnten DDR-Kritikern klipp und klar gesagt: „Ich habe mich nicht zu rechtfertigen, außer vor meiner Partei.“ Die Sendungen von 1989 gehören sicher zu den interessantesten der Box. Da klammert sich einer an seine Weltsicht („Wir schreiten unbeirrbar vorwärts“, „Unsere Blütenträume reifen“), feiert die Prügeleien gegen Demonstranten um den 7. Oktober herum, verteufelt jene West-Journalisten, die darüber berichten, und malt das Bild einer DDR, die es nie gab.

Da haben es frühere Jahrzehnte dem Ideologen, der gern aus einer politisch überlegenen Sicht aburteilte, sehr viel leichter gemacht. Was daran lag, dass das West-TV so kritisch über Entwicklungen in der BRD berichtete wie es das DDR-Fernsehen niemals tat. Da geht es um alte Nazis in neuen Ämtern und den Revanchismus (womit Schnitzler Recht hatte), um Korruption und Geschäft, West-Berlin als besondere Einheit, um Alleinvertretung und zwei souveräne deutsche Staaten, die – auch nach BRD-Studenten – nichts verbindet. Aufschlussreich der stete Wandel von Schnitzlers Vaterlands- und Nationen-Begriff nach den ideologischen Wellen wechselnder SED-Politik. Er stand immer auf dem richtigen Schaumkamm.

Einer der Hauptfeinde war Werner Höfer, ein ehemaliger Nazi-Journalist, und sein Internationaler Frühschoppen in der ARD. Da gibt es zahlreiche Ausschnitte. Einmal kostet Karl-Eduard von Schnitzler genüsslich eine Meldung der „Tagesschau“ aus, die im April 1961 voreilig die Kuba-Provinz Oriente in fester Hand der Schweinebucht-Invasoren sieht. Natürlich wird der Mauerbau gefeiert und werden beim Tod des Grenzers Reinhold Huhn (1962) als intellektuelle Brandstifter Brandt (Schnitzler: „Willy Wein-Brandt“) und Bahr attackiert, ist Wolfgang Leonhard ein „kleiner, intellektueller Hochstapler“, Sebastian Haffner ein „verkommener Scharfmacher“, Norbert Blüm eine „scheinsoziale Garnierung“ und jene, die Brandt 1970 in Erfurt feiern, der „Auflauf eines Haufen Schreihälse“.

Scharfen Kurven und Kehren

Wenn Schnitzler die Helsinki-Akte (KSZE) in Stellung bringt, vergisst er immer Menschenrechte und Freizügigkeit (Korb 7), von denen die DDR nichts wissen wollte. Wenn er aus „Spiegel“, „Welt“ oder „Bild“ vor der Kamera zitiert, unterschlägt er, dass niemand in der DDR auch nur eine der Publikationen lesen konnte. Wenn er die DDR-Kommunalwahl feiert (99,83 Prozent Zustimmung), klingt das wie missglückte Satire. Wenn Schnitzler sich zu Prognosen hinreißen ließ, gingen die immer schief – von „Das Wasser steht ihnen bis zum Hals“ (West) bis „Der Gang der sozialistischen Entwicklung ist nicht aufzuhalten“ (Ost).

Bisweilen gibt es Themen, die am Rande zu liegen scheinen: Udo Jürgens’ Politsong „Lieb’ Vaterland“ (Schnitzler verzeiht sogar das Klavierspiel mit Kanzler Kiesinger), Heino („umsatzstarker Wandervogel mit Lederstiefel-Stimme“) oder den alpinen Olympia-Skandal um Karl Schramm. Mit scharfen Kurven und Kehren werden sie allerdings alle auf den scharfen Ost-West-Klassenkampf gebracht – und die historische sozialistische Überlegenheit.

Soll man sich das alles ansehen? Mit dem wechselnden Vorspann-Trick zum verfremdeten „Von der Maas bis an die Memel“ und einem silbergrau werdenden, irgendwann bärtigen Schnitzler? Natürlich. Es ist schließlich ein historisches Dokument – und eine allemal spannende Erinnerung an einst aufgewühlte Zeiten.

... nicht, dass ich etwas zu bereuen hätte!

Norbert Wehrstedt