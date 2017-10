Sendetermine für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

Hannover. Printen und Lebkuchen stehen schon gefühlt seit Ewigkeiten in den Regalen der Supermärkte. Unmissverständlich beginnt damit das Warm-up für die Weihnachtszeit. Der Sprint in die besinnliche Zeit startet spätestens Ende November mit dem ersten Sendetermin des Weihnachtsfilms „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. KiKa, WDR, ARD, One (ehemals Einsfestival), BR, NDR, rbb und MDR läuft der Klassiker nahezu in Dauerschleife. Das Portal weihnachtsfilme.de hat die Termine zusammengetragen:

27. November 2017, 12 Uhr KiKa

4. Dezember 2017, 13.50 Uhr WDR

10. Dezember 2017, 14.30 Uhr ARD

24. Dezember 2017, 12.10 Uhr ARD, 16.05 Uhr WDR, 20.15 Uhr One

25. Dezember 2017, 8.45 Uhr BR, 10.30 Uhr NDR

26. Dezember 2017, 9 Uhr rbb, 16 Uhr NDR

Von Ariane Fries/RND