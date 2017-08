So reagiert das Netz auf das Merkelinterview

Zwei Jahre hat es gedauert bis sich Angela Merkel wieder der Youtube-Gemeinde im Livestream stellt. Die Youtubertin ItsColesLaw stiegt auch gleich mit den harten Themen ein. Wie steht es um die Chancengleichheit in der Bildung? Warum sind die Löhne derart unterschiedlich hoch in Deutschland? Die Kanzlerin spuhlt das Wahlprogramm der CDU ab. Beider Twitter-Gemeinde sorgt das für Unmut.

Finde es schade, dass Merkels Statements nicht hinterfragt werden. Mal schauen, wie es weitergeht 🤷🏽‍♂️ #DeineWahl — Lukas L. (@LukasLober) August 16, 2017

Andere stören sich daran, dass die Bundeskanzlerin nur über vergangene Erfolge redet. Klare Vorschlähe für die Zukunft fehlten aber.

Merkel redet auch nur über die Vergangenheit und was bisher gemacht wurde. Wann blickt sie mal in die Zukunft? #deinewahl — Marvin Singer (@mcdeevader) August 16, 2017

Alexibexi liegen ganz anderen Themen auf dem Herzen. Seine erste Frage zielt gleich darauf ab, wie weit der Industriestandort Deutschland unter der Diesel-Krise leidet. Merkel weicht aus: Sie will einerseits die Hersteller nicht zu hart abstrafen, andererseits die Arbeitschaft mit Jobverlust bestrafen. Ins Stocken gerät Merkel allerdings als Alexibexi nach einem flächendeckenden Stromnetz für E-Autos fragt. Auch beim Breitband-Ausbau kann der Youtuber die Kanzlerin fast in die Enge treiben. Alexibexi lässt Merkel deutlich weniger Raum um die Fragen und Antworten herum zu lavieren.

Die Nutzer auf Twitter sind erfreut über den neuen Tonfall.

Der Tonfall wird kritischer, nachgehakt wird trotzdem nur mit ironischem Augenzwinkern "hoho machen sie Stichproben selbst hoho" #DeineWahl — Pferdi de Jong (@dr_pferdi) August 16, 2017

Mutig von Alex, auch mal die Kanzlerin in ihrem "Flow" abzubrechen #DeineWahl — KingDLetsPlay (@KingDLetsPlay) August 16, 2017

Merkels Eieglob für den Dieselgipfel stößt dagen sauer auf.

Der Autogipfel war ein Witz! Die Autobosse wurden hier viel zu stark hofiert und entlastet! #deinewahl — Kultus (@JSchledi) August 16, 2017

Auch die Modevloggerin Ischtar isik steigt gleich mit kritischen Fragen ein. Wie denn Merkel neue Wähler unter Jugendlichen und 20zigern gewinnen will? Auch wie hoch der Anteil von Frauen in Führungsebenen der Unternehmen sei und wie stark Frauen im Bundestag vertreten sind, debattieren die zwei. Zwar sagt gesteht Merkel dass sie für eine Frauenquote ist, aberdie nur im Konsenz mit anderen Parteien beschlossen werden kann. Die Kanzlerin beginnt wieder sich aus den Fragen herauszuwinden. Im Twiiter-Chat stoßen die Theme allerdings nicht auf Gegenliebe. Viele vermissen das Thema Flüchtlingspolitik.

#deinewahl Keine einzige Frage zur Flüchtlingsdebatte? Das Thema das wohl in letzter Zeit am meisten Diskutiert wurde. — Friedrich Germania (@Germania1937) August 16, 2017

Merkel spricht die ganze Zeit davon was "wir" geschafft haben, dabei stammen die meisten Ideen von der SPD #DeineWahl 🤔 — Marc Pecher (@0__Marc__0) August 16, 2017

Anderer shes es kritiisch, das Merkel die wenigen Erfolge in der Geschlechergleicheit als die ihrigen verkaufen will.

Hoch Politisch bleibt es bei dem letzten der vier Youtuber. MrWissen2Go will vor allem wissen, wie es die Kanzlerin mit der Türkei hält. Auch der US-Präsident und seinen verbale Ausfälle in der Korea-Krise sind ein Thema. Merkel pocht auf eine Deeskalierung. Gefragt was sie von den Tweets des US-Präsidenten hält, will sie nicht wirklich beantworten. Zwar räumt sie Meinungsverschiedenheit in Sachen Umweltschutz und Terrorbekämpfung, betont aber auch die Gemeinsamkeiten im Ukrainekonflikt mit Russland. Eine persönliche Einschätzung zu Trump kann ihr MrWissen2Go nicht entlocken.

Das Thema Türkei beschäftigt auch die Twitter-Gemeinde.

Es müssten klare Signale gesetzt werden hinsichtlich der Türkei. Denn so macht Erdogan, was er will. #DeineWahl — Marcel (@dermarcel24) August 16, 2017

Lobt holt sich MrWissen2Go bei den Zuschauern ab. Er fällt insbsoendere durch seine Fragetechnik auf.

MrWissen2Go tastet Angela Merkel auf den Zahn, zielt immer wieder auf ihre persönliche Meinung! #DeineWahl — Morten Wenzek (@morten_wenzek) August 16, 2017

