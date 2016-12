München. „Ich bin glücklich, dass es nicht so schlimm aussieht wie befürchtet“, sagte Hummels. Was soll der Arme auch anderes sagen? Selbst seine Frau Cathy sei zufrieden mit dem neuen Look. „Ich hatte richtig Bammel davor.“ Auf dem Platz war das Thema schnell erledigt. Im Netz dafür gab es Hohn und Spott für den Nationalspieler.

Was trieb Hummels zu dieser überraschenden Typveränderung? Zunächst hüllt er sich in Schweigen, kam dann aber doch um die Ecke mit dem Grund: eine verlorene Wette auf dem Oktoberfest. „Es ging um Dosenwerfen. Der Andere hatte im ersten Wurf schon mehr als ich nach drei Würfen.“

Und wer den Schaden hat, braucht für den Spot nicht zu sorgen. Hier nur einige Highlights aus dem Twitterversum:

#fcbrbl ist das vom #hummels ein Versuch #Trump frisur nach Deutschland zu bringen? @SkySportDE Kann man den mal aus der Nähe sehen? — Michael Weiss (@weissplattling) December 21, 2016

Seit wann spielt H.P. Baxxter bei den Bayern und wieso klaut er Mats Hummels das Trikot? #hummels #FCBRBL — Tobi Eat World (@Pommesgabel85) December 21, 2016

Von RND/cab