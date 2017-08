Twitterer machen Lindner zum Thermomix-Verkäufer

Hannover. Über die Hochglanz-Wahlkampfplakate der FDP ist schon viel gesagt worden. Die einen meinen, es handele sich um Hemdenwerbung, die anderen verlachen Christian Lindner – der als einziges Motiv die Kampagne ziert – als Popstarpolitiker.

Ohne Zweifel ist Lindner bei der Bundestagswahl 2017 das einzige Zugpferd der bundesweiten Kampagne seiner Partei – und bietet als solches auch eine gewisse Angriffsfläche. Der neueste Witz auf Lindners Kosten geht derzeit durch den Kurznachrichtendienst Twitter: Dabei wird der Spitzenpolitiker kurzerhand zum Verkäufer des Küchengeräts Thermomix.

Wie immer begann der Spott mit der fixen Idee eines Nutzers, der sich am vergangenen Sonntag die „Anne Will“-Sendung mit Lindner ansah. Anscheinend erkannte @Wankelmut in dem Politiker den Prototyp des Vertreters. Zu dieser Zeit noch nicht absehbar: Mit seinem Tweet setzte er eine Welle von Witzvariationen in Gang, die derzeit im Minutentakt auf Twitter verbreitet werden.

Mein favorite #ThermiLindner 😀 pic.twitter.com/moq1MwudnZ — Robin Hölter (@RobinHoelter) August 25, 2017

In #Rüstungsfragen #ChristianLindner fragen #ThermiLindner #thermomix #A400M #TM5 pic.twitter.com/JyZK5Qo8H5 — Unvisibleviewer (@UnvisibleViewer) August 25, 2017

#ThermiLindner pic.twitter.com/iDi4ChE2z4



— 🤦🏻‍♀️Achsoachso (@Speckgedanken) August 24, 2017#favtweet — Atze Boombatze (@Boombatze) August 25, 2017

Endlich nimmt der Wahlkampf Fahrt auf #thermilindner pic.twitter.com/xvC2HpnFtC — Martin Bünk (@incotels) August 25, 2017

#ThermiLindner @c_lindner pic.twitter.com/pSP0tKwcmX — SHein (@VanGinston) August 25, 2017

#thermilindner pic.twitter.com/pPEkag3a0Q — runanas 🍍🏃🏼 (@_runanas) August 25, 2017

Von RND/aks