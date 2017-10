Volker Beck „vertwittert“ sich

Hannover. Grünen-Politiker Volker Beck hat sich „vertwittert“. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er, dass er sich an das Schicksal von Anna Politkowskaja erinnert fühle „und an andere ermordete Menschenrechtler“. Bei dem Anschlag auf Tatjana Felgengauer war er offenbar davon ausgegangen, dass die Frau bei dem Anschlag am Montag in ihrer Redaktion ums Leben gekommen ist. Dabei wurde gemeldet, dass die Journalistin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der Tweet, in dem Volker Beck sich „vertwitterte“, wurde später von ihm gelöscht. Quelle: twitter.com/@Volker_Beck (Screenshot)

Auf Twitter bekam der Politik für seine „Falschmeldung“ sofort Schelte. Er solle sich informieren, schrieb ein Twitterer und kritisierte, dass die Versuchung auf der Betroffenheitswelle zu reiten wohl zu groß gewesen sei, kritisierte ein Twitterer. Statt einer Reaktion löschte Beck seinen Tweet und veröffentlichte einen neuen.

Entsetzlich! Man denkt unwillkürlich an Anna #Politkowskaja Tania #Felgengauer steht für Freiheit der Presse. Diese war das Attentatsziel. https://t.co/ovbsChoPOX — Volker Beck (@Volker_Beck) October 23, 2017

