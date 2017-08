Wolf-Dieter Jacobi wird neuer Chefredakteur beim MDR - Peuker rückt auf

Leipzig. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat einen neuen Chefredakteur: Ab September übernimmt Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi (51) den trimedial ausgelegten Posten in Personalunion – allerdings vorerst als Interimslösung. Jacobi tritt die Nachfolge von Stefan Raue an, der seit 2011 die MDR-Redaktionen geleitet hatte und als Intendant zum Deutschlandradio wechselt.

Der MDR hat sich mit der Nachbesetzung für eine interne Regelung entschieden: Jacobi stammt aus Borna (Landkreis Leipzig), hat unter anderem für den „Sachsenspiegel“ und „Biwak“ gearbeitet, war Sportchef des MDR-Fernsehens und ist seit 2011 MDR-Fernsehdirektor. Diese Amtszeit war im vergangenen Herbst um weitere fünf Jahre bis 2021 verlängert worden. Im „operativen Geschäft“ soll Jacobi bis auf Weiteres von Torsten Peuker (51) in der Chefredaktion unterstützt werden, teilt der Sender auf LVZ-Nachfrage mit.

Peuker ist ebenfalls ein Eigengewächs und gilt als anerkannter Fachmann: Er begann seine journalistische Laufbahn als Nachrichtenmann im Landesfunkhaus Sachsen, arbeitete unter anderem als Reporter für das ARD-Politmagazin „Fakt“ und baute das MDR-Nachrichtenmagazin „Exakt“ auf. Bislang war Peuker Redaktionsleiter von „MDR aktuell“.

Es ist davon auszugehen, dass mit dem neuen Duo Jacobi/Peuker die entscheidende Weichenstellung in der MDR-Redaktionsführung vollzogen wurde – auch wenn diese zunächst als Interimslösung installiert wird. An einer „zügigen Nachbesetzung“ werde nach dem Raue-Abgang gearbeitet, heißt es dazu knapp vom Sender. Es gilt allerdings als ausgemacht, dass der ehemalige „Exakt“-Chef Peuker die Geschicke des Senders allein übernehmen soll. Die frühere Wellenchefin von „MDR info“ und amtierende Programmleiterin von „MDR aktuell“, Jana Hahn, bleibt als zweite Chefredakteurin in der Führungsriege.

Andreas Debski