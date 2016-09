Köln. Am Mittwochabend wurde in Köln die letzte Folge der WDR-Show „Zimmer Frei!“ aufgezeichnet. „Das war es für immer, meine Damen und Herren“, sang Alsmann in einem allerletzten Lied. „Bei jedem Hut auf dem Kopf, bei jeder Torte im Gesicht, wussten wir: einen schöneren Job beim Fernsehen gibt es nicht“. Zu Gast waren zum Abschied gleich mehrere Prominente – unter anderem Talkerin Anne Will (50), Modedesigner Guido Maria Kretschmer (51) und Volksmusik-Moderator Florian Silbereisen (35).

Alsmann und Westermann hatten den Mix aus Talk- und Spieleshow, in dem Promis um ein fiktives WG-Zimmer buhlen seit 1996 moderiert. Die Aufzeichnung des Abschiedsspecials ist am Sonntag im WDR zu sehen (22.15 Uhr).

Archivbild von 1997: Christine Westermann und Götz Alsmann. Quelle: dpa

Von dpa/RND