Hamburg. Diesmal gibt es zur Melodie von „99 Luftballons“ Textzeilen wie „Er will, dass Frau'n fünf Kinder kriegen. Klar, dass alle auf ihn fliegen“. Oder über die Journalisten in der Türkei: „Die werden erstmal eingelocht. Todesstrafe kommt dann noch.“ Zu sehen ist die Sendung am Donnerstag (23.3., 22.45 Uhr) im Ersten.

Vor einem Jahr (am 17. März), hatte das Satiremagazin des Norddeutschen Rundfunks zu Nenas Hit „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ das Vorgehen der türkischen Regierung gegen Medien, Demonstranten und Kurden satirisch zum Thema gemacht. Das türkische Außenministerium in Ankara bestellte daraufhin den deutschen Botschafter ein, um dagegen zu protestieren.

Von RND/dpa