20. Highfield-Festival beginnt – Partylaune auf dem Campingplatz

Großpösna - . Das 20. Highfield-Festival beginnt heute am Störmthaler See bei Großpösna bei Leipzig. Zwölf Konzerte gibt es am ersten Festivaltag für die Besucher. Neben Billy Talent und den Beginnern spielen unter anderen Bosse und Clueso. Die Veranstalter erwarten bis Sonntag rund 35 000 Fans von Rockmusik und Hip Hop.

Am 18. August beginnt das 20. Highfield am Störmthaler See bei Leipzig. Unser Fotograf André Kempner hat am Freitagmorgen gut gelaunte Festivalbesucher getroffen. Erste Impressionen vom Campingplatz. Ab 16 Uhr starten dann die Konzerte. Zur Bildergalerie

Schon am Donnerstag reisten viele Festival-Besucher an, kam es auf der Autobahn A38 wegen des Besucheransturms zu Staus. Dicht an dicht reihen sich die Autos auf dem Highfield-Parkplatz, und der Campingplatz ist gut gefüllt. Am Freitagmorgen scheint die Sonne über dem Festivalgelände am Störmthaler See, und viele Besucher zeigen sich schon jetzt in Partylaune. Die Wettervorhersage für den Abend ist eher gemischt, doch das Line-Up verspricht einen starken Auftaktabend.

Sookee statt Antilopengang

Insgesamt treten mehr als 40 nationale und internationale Bands und Solokünstler auf. Abgesagt werden musste wegen einer Verletzung der Auftritt der Hip-Hop-Gruppe Antilopengang am Samstag. Für sie tritt die Rapperin Sookee auf.

Verstärkte Sicherheitsvorkehrungen

Nach dem Terroralarm beim Festival „Rock am Ring“ in der Eifel Anfang Juni sind die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. So sind etwa auf dem Konzertgelände dieses Jahr keine Rücksäcke erlaubt. Lediglich Bauchtaschen und Brustbeutel dürfen mitgenommen werden.

Von dpa / lyn