20. Highfield geht zu Ende: 35.000 Besucher feiern am Störmthaler See

Leipzig. Mit Auftritten von The Offspring, Placebo und den Toten Hosen geht am Sonntagabend die 20. Ausgabe des Highfield-Festivals zu Ende. 35.000 Fans von Rockmusik und Hip Hop kamen an diesem Wochenende auf das Gelände an den Störmthaler See bei Großpösna, rund 40 nationale und internationale Bands und Solokünstler traten auf. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit. Man sei sehr zufrieden, sagte Steffen Gehder von Semmel Concerts am Sonntag. Das Festival sei zum vierten Mal in Folge ausverkauft.

Mit einem Auftritt der Toten Hosen endet am Sonntag das 20. Highfield-Festival in Leipzig. Vorher spielen unter anderem Silbermond, SSIO, The Offspring und Donots. Zur Bildergalerie

Gehder lobte außerdem das Publikum, das während der wetterbedingten Unterbrechung am Freitag vorbildlich reagiert habe. Wegen starken Regens und Gewitters war das Konzertgelände für drei Stunden geschlossen worden. Mehrere Konzerte fielen aus. Nachdem das Unwetter abgezogen war, trat zum Abschluss des ersten Festivaltages noch das Hamburger Hip-Hop-Trio Beginner auf. Außerdem spielte Clueso spontan ein Unplugged-Set. Sein Auftritt war wegen der Unterbrechung eigentlich abgesagt worden. Publikumsmagneten am Samstag waren die Konzerte von Biffy Clyro, Kraftklub und Casper.

Stagediving, Pyrotechnik, Matschschuhe: Tag zwei des Highfield am Störmthaler See brachte unter andeem Auftritte von Thees Uhlmann, Feine Sahne Fischfilet, Milky Chance, Casper, Kraftklub und Co. Zur Bildergalerie

Nachdem das Musikfestival „Rock am Ring“ in der Eifel Anfang Juni wegen Terroralarms unterbrochen werden musste, waren die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. An den Eingängen zu den Campingplätzen gab es Taschenkontrollen und die Besucher wurden abgetastet. Außerdem durften keine Rucksäcke mit auf das Konzertgelände genommen werden. Lediglich Bauchtaschen oder Brustbeutel waren erlaubt.

Zum Auftakt der 20. Ausgabe des Highfield-Festivals am Freitag brachte ein schweres Gewitter den Zeitplan durcheinander. Zwischen 20 Uhr und 22.40 Uhr mussten alle Konzerte abgesagt werden. Wenigstens die Beginner und zuvor Clueso konnten doch noch auf die Bühnen. Zur Bildergalerie

Das Datum für das Highfield-Festival 2018 steht auch schon fest. Es findet vom 17. bis 19. August statt.

LVZ