60. Jubiläum von DOK Leipzig steht unter dem Motto „Nach der Angst“

Leipzig - . Das internationale Dokumentarfilm-Festival DOK Leipzig feiert dieses Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsausgabe steht unter dem Motto „Nach der Angst“, wie Direktorin Leena Pasanen am Dienstag in Leipzig bei der Programmvorstellung sagte. Während des Festivals vom 30. Oktober bis 5. November sind in den verschiedenen Programmen und Wettbewerben 340 Filme zu sehen. Sie wurden aus 2828 Einreichungen ausgewählt.

Das Festival-Motto sei als thematischer Schirm zu verstehen, sagte Programm-Chef Ralph Eue. Darunter ließen sich sowohl zahlreiche internationale als auch deutsche Filme fassen. Zu letzteren zählen zum Beispiel der Film „Montags in Dresden“, der sich mit dem fremdenfeindlichen Pegida-Bündnis auseinandersetzt, oder „Wildes Herz“, ein Dokfilm des Schauspielers Charly Hübner, der die Punkband Feine Sahne Fischfilet bei ihrem Engagement gegen Neonazis begleitet.

In diesem Jahr gibt es in Leipzig 113 internationale Premieren. Diese hohe Zahl sei wichtig für den Status des Leipziger Filmfestivals, sagte Pasanen. Leipzig hat nach Amsterdam das zweitgrößte Dokumentarfilm-Festival in Europa. Es gilt traditionell als Bühne für den politischen Dokumentarfilm. Während des Festivals werden in Wettbewerben Goldene und Silberne Tauben als Preise vergeben.

Von LVZ