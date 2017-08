Highfield-Festival wegen Unwetter unterbrochen – Konzerte abgesagt

Leipzig/Großpösna. Zwangspause beim Highfield: Wegen Sturmgefahr musste das Festival am Freitagabend unterbrochen werden. Um kurz vor 20 Uhr teilten die Veranstalter via Lautsprecherdurchsage und Facebook mit, dass der „Veranstaltungsbetrieb aufgrund eines aufziehenden Unwetters“ für 60 Minuten unterbrochen werden muss. Später wurde der Zeitraum vorerst bis 22.30 Uhr verlängert. Die Besucher sollten das Veranstaltungsgelände verlassen und in den Fahrzeugen Schutz suchen. „Besucher, die keinen Schutz in vorhandenen Fahrzeugen finden, begeben sich bitte zu den Bushaltestellen, dort werden Shuttlebusse zur Verfügung stehen. Bleibt ruhig und achtet auf Eure Mitmenschen“, hieß es.

Um 22.40 Uhr wendete sich der Veranstalter dann erneut an die Besucher und sagte alle Konzerte auf der Green Stage für den Freitagabend ab. Betroffen seien unter anderem Billy Talent, Clueso und Bosse. Eine Absperrung, ein sogenannter Wellenbrecher, sei unterspült worden. Auftreten sollten ab 24 Uhr hingegen die Beginner auf der Blue Stage.

Laut Veranstalter sind einige Bereiche des Campingplatzes zudem schwer „von den Regenmassen“ betroffen. Zudem könnten Autos wegen des aufgeweichten Bodens teilweise nicht vom Parkplatz herunter fahren. Deshalb seien kostenlose Busshuttle nach Leipzig zur Verfügung gestellt worden. Am Samstag soll das Festival dann wie geplant weiter gehen.

Bis zum Abend herrschte am freitag gute Laune beim Highfield am Störmthaler See. Dann wurde das Festival wegen eines Untwetters unterbrochen. Zur Bildergalerie

Bis zum Unwetter hatten die rund 35.000 Besucher ausgelassen den Beginn des Festivals gefeiert. Ausgelassene Stimmung gab es unter anderem bei Neonschwarz und den 257ers.

Beste Stimmung am Freitagnachmittag beim Auftritt von 257ers auf dem Highfield-Festival. Zur Bildergalerie

