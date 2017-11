Airbourne rocken im ausverkauften Werk 2

Leipzig. Gäbe es eine Rangliste der Genres, denen in schöner Regelmäßigkeit der Tod prophezeit wird, der Rock ’n’ Roll würde wohl den unumstrittenen Spitzenplatz belegen. Die Spielart sei längst überholt, hieß es schon, härtere Gitarrenklänge hätten ihre Relevanz verloren, die rebellische Attitüde sei bräsiger Repetition gewichen, das Genre kurzum gesättigt.

Bock auf Rock

Angesichts solcher Aussagen verwundert es dann schon, dass sich am Dienstagabend eine riesige Schlange vor dem Werk 2 gebildet hat. Sollte doch in der ausverkauften Halle A – als knalliges Kontrastprogramm zum Reformationstag – mit Airbourne eine Kapelle aufspielen, die eben jenes vielkritisierte Muster vollumfänglich ausfüllt.

Doch die Meute, das wird schon beim ersten kühlen Bier in der Schlange deutlich, gibt herzlich wenig auf vermeintliche Expertenmeinungen. Stattdessen wird fleißig gefrotzelt und gefachsimpelt, sich auf das anstehende Konzert eingestimmt. Die Fans haben Bock auf Rock.

Stockende Eröffnung, souveräner Nachschlag

Den haben augenscheinlich auch die eröffnenden Desecrator, die allerdings durch den verzögerten Einlass ihre ersten Töne in eine nur spärlich gefüllte Halle schicken müssen. Entsprechend verhalten ist zunächst die Stimmung. Das ändert sich mit anschwellendem Publikum zwar stetig, der räudig-rumpelige Thrash Metal des Quartetts fällt allerdings doch zu sehr aus dem vom Headliner gesteckten Stilrahmen, um wirklich alle Anwesenden mitzureißen.

Das ändert sich mit Kaiser Franz Josef schlagartig. Das Trio fegt derart energetisch über die Bühne, dass es einem Wunder gleicht, dass Bassist Pete nicht schon beim zweiten Song kopfüber im Bühnengraben landet. Der kernige Rocksound der Wiener, irgendwo zwischen klassischen Led Zeppelin – eine bärenstarke Version von „Whole Lotta Love“ findet ebenfalls den Weg ins Set – und neueren Genre-Vertretern wie Wolfmother angesiedelt, trifft offenbar einen Nerv. Der abschließende Applaus jedenfalls, legt die Messlatte für Airbourne erstaunlich hoch.

Freibier und Jacky-Cola

Und doch braucht es nach dem bombastisch gehaltenen Intro dann nicht mehr als einen beherzt gegriffenen Akkord, um alle Befürchtungen zu zerstreuen. „Ready To Rock“ setzt den Startpunkt für ein Set, das keine Wünsche offen lässt. Spätestens beim bereits an dritter Stelle platzierten Band-Klassiker „Too Much, Too Young, Too Fast“ haben die Australier auch die hintersten Reihen im Griff. Die erdige Mischung aus boogie- und bluesgetränktem Hardrock verfängt.

Im Verlauf des gut 100-minütigen Auftritts greift das Quartett tief in die Rockshow-Trickkiste: So lässt sich Frontmann Joel O’Keefe während „Girls In Black“ für ein ausgedehntes Solo auf Schultern durchs Publikum tragen und verteilt zu „Live It Up“ diverse Freibiere ans Publikum, bevor zur Lemmy-Hommage „It’s All For Rock ’n’ Roll“ standesgemäß am Jacky-Cola genippt wird.

Sicher, Airbourne bedienen Klischees, verlassen sich lieber auf Wiederholungen bekannter Standards, statt nach Originalität zu streben. Wenn das aber so erfrischend und mitreißend geschieht wie beim Gastspiel in Leipzig, braucht man sich um die Zukunft des Rock ’n’ Roll keine Sorgen zu machen. Ein totes Genre? Nicht, wenn es nach Airbourne geht!

Von Bastian Fischer