Leipzig . Das italienische Popduo Al Bano (73) und Romina Power (65/„Felicità“) geht wieder auf Deutschlandtournee. Das erste Konzert findet an diesem Freitag in der Leipziger Arena statt, wie der Veranstalter PromEvent & Media am Mittwoch in der Messestadt mitteilte. Insgesamt seien fünf Konzerte geplant.

Zu hören seien ihre großen Hits der 70er und 80er Jahre – von „Felicità“, „Sempre Sempre“ über „Nostalgia Canaglia“ bis hin zu „Sharzan“. Dazu kämen neue Einspielungen und Interpretationen aus ihrer neuen CD „The Very Best - Live aus Verona“, teilte der Veranstalter weiter mit. Zuletzt gaben die beiden im August 2015 in der Berliner Waldbühne ein Konzert.

Weitere Stationen sind Hamburg (7. Januar), Hannover (9. Januar), Nürnberg (10. Januar) und Oberhausen (12. Januar).

Von LVZ