Leipzig. Der Wiener Kunsthistoriker und Kurator Alfred Weidinger soll neuer Direktor des Leipziger Museums der Bildenden Künste werden. Im August könnte der Experte von berühmten Wiener Belvedere nach Leipzig wechseln. Die Auswahlkommission der Stadt einigte sich auf diesen Kandidaten, teilte das Kulturdezernat am Montag mit. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) schlägt dem Stadtrat Weidinger im April zur Wahl vor.

Der 1961 geborene Weidinger studierte in Salzburg Kunstgeschichte und Klassische Archäologie. Er arbeitete als Kurator an der Wiener Albertina, wurde danach Vizedirektor und Chefkurator am Belvedere in der österreichischen Hauptstadt. Als Kurator liegt sein Schwerpunkt dort seit Jahren auf der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts.

Weidinger zeigte sich von der Entscheidung der Kommission hoch erfreut. Er setze auf das bewährte Team, um als Museum „die Dynamik und den Pulsschlag der Stadt mitzubestimmen.“ Weidinger könnte die Stelle am 1. August antreten. Bereits im April geht der langjährige Museumsdirektor Hans-Werner Schmidt in Ruhestand.

Außer dem Stadtrat muss auch der Verwaltungsausschuss für Weidinger stimmen, bevor die Personalie unter Dach und Fach ist. Allerding gelten diese Entscheidungen eher als Formsache: In der Auswahlkommission konnten sich bereits Vertreter der Verwaltung, der Ratsfraktionen sowie externe Fachleute mit dem Kandidaten beschäftigen. Im Verfahren setzte sich der Österreicher gegen zehn Bewerber durch, insgesamt hatte es 29 Bewerbungen für den Direktorenposten für das Leipziger Bildermuseums gegeben.

Von lyn