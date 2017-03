Leipzig. Der Sänger und Songschreiber Felix Meyer hat mit seiner Band den Sprung vom Straßen- zum Bühnenmusiker geschafft, ein Erfolg, der nicht vielen seiner Kollegen vergönnt ist. Trotzdem spielte der 41-Jährige auch weiterhin regelmäßig in deutschen Innenstädten, über mehrere Jahre, meist drei bis vier Monate im Jahr. „Um das Heft in der Hand zu behalten“, wie der gebürtige Berliner und Wahl-Hamburger heute rückblickend sagt.

Weg von der Straße

Parallel wurden er und seine Band immer häufiger für Festivals und Bühnenkonzerte angefragt – ein zeitaufwendiges Geschäft, dem Meyer Tribut zollen musste: Die spontanen Auftritte in den Innenstädten sind seit drei Jahren Geschichte, auch weil es immer schwieriger geworden sei „fünf professionelle Musiker für eine Woche am Stück dazu zu bekommen, auf der Straße zu spielen.“

Dokumentation in der Arte-Mediathek

Arte erlaubt Fans nun einen kurzen Blick zurück. Für die Dokuserie Pflasterklänge hat der TV-Sender Felix Meyer und Band 2013 ins Studio, bei Proben und Konzerten sowie auf ihrer Reise durch deutsche Städte begleitet. Gleich zu Beginn des halbstündigen Films, in dem Meyer und seine Musiker auch über die eigene Entwicklung und die Liebe zur Straßenmusik sprechen, wird ein Auftritt in der Leipziger Innenstadt gezeigt.

Meyer auf der Parkbühne GeyserHaus

Bei Meyer selbst wecken die Bilder schöne Erinnerungen: „Als ich mir jetzt die französische Fassung des Films angesehen habe, hat es schon in den Fingern gejuckt.“ In der Arte-Mediathek ist die Folge noch bis zum 5. März online und frei verfügbar. Wer Meyer live er leben möchte, bekommt die Chance bei einem seiner wenigen Open-Air-Konzerte im Sommer 2017: Am 9. September ist er auf der Parkbühne GeyserHaus zu Gast.

Von Anton Zirk