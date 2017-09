Auch der verwesende Mensch braucht ein Ziel: Letzter Leipziger Zombiewalk der Dead Dudes

Leipzig. Wenn ab Samstagnachmittag in Leipzig wieder von einem erhöhten Aufkommen eigenwillig sich artikulierender Hirnloser berichtet wird, ist dabei nicht nur ein zehnjähriges Jubiläum eines „Spaziergangs“ zu feiern, sondern auch ein Tränchen zu vergießen. Aus Hängeaugen. Blutunterlaufen. Femi Heartmann und Daniel Deadcliff, Begründer der hiesigen Zombiewalk-Welle und Jungs hinter den Dead Dudes, packen ihre Schminkköfferchen ein, um sich auf andere Aufgaben zu stürzen.

„Wir sind nun beim zehnten Zombiewalk angekommen und seit Jahren haben wir uns gesagt, dass wir die Zehn voll haben wollen und dann weiter sehen, ob wir auf den ganzen Kram noch Bock haben“, erzählt der im richtigen Leben Leben rettende Sanitäter Femi Heartman. „Es lief immer gut, und wir wollen aufhören, solange es gut läuft und bevor uns die Luft ausgeht. Wir hatten beim Walk immer viel Freiraum, unseren Kram so zu machen, wie wir es eben wollten, aber in Zeiten von steigender Terrorangst wird das leider immer weniger möglich sein.“

Sammelpunkt für den blutverschmierten 2017er Jahrgang ist am Samstag ab 16 Uhr der Augustusplatz. 17 Uhr beginnt dann das Schwanken und Taumeln durch die Stadt, bis es am Blumenladen des Grauens, dem Flowerpower, endet, damit dort erst die Band Störfall punkrocken und später die Doors-Coverkapelle Backdoor Evergreens wie „This is the End“ schmettert. Jim Morrison wird wieder zum Leben erweckt und tüchtig Glas an Glas gehalten.

„Ein wenig abgedriftet“

Doch was folgt nun? Ziehen sich die Herren Heartmann und Deadcliff nach Sunnydale zurück, um sich Buffy zu widmen? Nein! Weit gefehlt! Femi Heartman verrät: „Jeder verfolgt inzwischen auch eigene Projekte, so beschäftige ich mich viel mit Mittelalter und Waffen- und Rüstungsbau. Neben Zombies verkloppe ich also auch Orks und Zwerge.“ Und in die Zukunft gewiesen berichtet er weiter: „Abseits davon nutzen wir das Label ,Dead Dudes’ weiter für andere Zombie-Projekte. Aktuell ist zum Beispiel ein Zombie-Live-Rollenspiel in Planung. Ich meine, wie geil wird das denn, wenn sich 20 Leute irgendwo verschanzen, um sich gegen 100 Zombies zu verteidigen?“ Daniel seinerseits: „Ich bin ein wenig abgedriftet und beschäftigt mich jetzt mit Autos und bin in der Tuning-Szene vertreten. Hauptsächlich für japanische Autos. Aber das Nächste, was von uns gemeinsam kommen wird, ist das besagte Live-Rollenspiel, und vielleicht machen wir auch was mit Klamotten, denn das scheint heute irgendwie jeder zu machen.“

Befragt danach, was das alles soll, und besonders, ob es einen tieferen Sinn hinter all dem gibt, äußert sich Daniel schmunzelnd: „Es geht einfach um den Spaß. Es kommen sogar Eltern mit ihren Kindern und laufen mit. Mir persönlich ist es nicht klar, warum es Leute gibt, die nicht darauf stehen, hirnlos und blutverschmiert durch die City zu schlürfen.“

Der Mensch, auch der verwesende, braucht Ziele. Er braucht Hoffnung und Lösungsansätze und etwas Veränderung – und so geben die Dead Dudes zum Schluss bezüglich ihrer Rollenspielerei zu Protokoll: „Am liebsten spiele ich einen Medizinmann, der zu einem Barbarenstamm gehört und völlig verrückt ist, ständig in der dritten Person spricht und wild umherspringt. Die Live-Rollenspiele sind häufig übers Wochenende, und es wird ein passendes Gelände gemietet, zum Beispiel ein Schloss, und dann spielt man ein ganzes Wochenende lang seine Rolle. Ähnlich wollen wir es auch aufziehen. Nur erstmal einen Nacht lang und eben in einem modernen Zombie-Setting mit Gedärmen und Blut“, so Femi – und Daniel: „Danach versuchen wir uns zu vergrößern. Bis wir ein Mega-Event sind und alle stinkreich werden.“

Zombiewalk, Samstag, ab 16 Uhr, Augustus­platz; www.dead-dudes.de

Von Volly Tanner