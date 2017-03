Leipzig. Im Leipziger Museum der bildenden Künste ist ab Donnerstag eine Ausstellung zur Malerei in der DDR zu sehen. Die Schau „DDR auf Wänden. Junge Perspektiven auf die Leipziger Malerei nach 1949“ zeigt Werke von Künstlern wie Sighard Gille, Bernhard Heisig und Gudrun Petersdorf, wie das Museum zur Eröffnung am Mittwochabend mitteilte. Konzipiert wurde die Ausstellung unter Anleitung eines Museumskurators von 16 Schülerinnen und Schülern einer Leipziger Oberschule. Sie ist bis zum 11. Juni für Besucher geöffnet.

Die Schau thematisiere in vier Kapiteln insgesamt 41 Gemälde von mehr als zwei Dutzend Künstlern, teilte das Museum mit. Die wesentlichen Impulse hätten die Schüler gegeben. Dadurch sollte ihr Interesse an der „speziellen Bildsprache der DDR-Malerei“ geweckt werden, die sich häufig in einem Graubereich zwischen kunstpolitisch geprägten Vorgaben und privater Zurückgezogenheit bewege. „Sie ist für Menschen, die nicht in einem autoritären System gelebt haben, nicht immer auf den ersten Blick nachvollziehbar“, hieß es.

