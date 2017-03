Leipzig. Frontmann mit Legendenstatus, Ex-Freund von Kate Moss, vorbestrafte Skandalnudel – der englische Musiker Peter Doherty hat viele Gesichter. Fans und Kritiker feiern sein unbestreitbares Talent als Songschreiber und Sänger. Sittenwächter schütteln fassungslos den Kopf, wenn er wegen Kneipenschlägereien und Drogeneskapaden mit dem Gesetz aneckt.

Doherty wieder auf Tour

Nach einer Reihe von Abstürzen und Entzügen macht „Pete“ aktuell wieder musikalisch auf sich aufmerksam, ist mit seinem neuen Solo-Album „Hamburg Demonstrations“ auf Tour. Radio Eins gab er beim Stopp in Berlin am Samstag ein Interview und überraschte mit seinen Zukunftsplänen. Ob er nach Deutschland ziehen wolle, fragte Reporterin Anne Spohr. Der Gründer von The Libertines und den Babyshambles antwortete prompt: „Vielleicht Leipzig, die Leipziger Universität ist spezialisiert auf Schriften und Druck.“ Damit hätten wohl auch die treuesten Fans nicht gerechnet. Doch was ist dran an der Ankündigung, die sich wohl auf die Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) bezieht?

Pete Doherty Peter „Pete“ Doherty (37) ist ein britischer Rock-Musiker. Er ist Frontmann der mehrfach bei NME- und MTV-Awards ausgezeichneten Indie-Rock-Bands The Libertines und Babyshambles. Mit den Gruppen und als Solo-Künstler hat er neun Alben veröffentlicht. Die aktuelle Solo-Platte heißt "Hamburg Demonstrations" und ist im Dezember erschienen. Bis 2007 war Doherty mit dem britischen Model Kate Moss verlobt.

Passende Klasse schon gefunde n

Von inhaltlicher Seite würde ein Studium an der HGB durchaus Sinn machen. Doherty ist zweifellos ein kreativer Kopf und künstlerisch vielseitig interessiert. Zudem hat er ein Faible für Literatur, Buchdruck und Typografie, keine schlechten Voraussetzungen. „Die Klasse Typografie und Schrift, die momentan noch von Prof. Günter Karl Bose geleitet wird, würde ihm sicher gefallen“, sagt HGB-Sprecherin Meike Giebeler. In Frage kommt dies aber erst nach vier Semestern Grundstudium, die Doherty zu großen Teilen in Leipzig verbringen müsste.

Kein Promi-Bonus

Einen Promi-Bonus gebe es hierbei ebenso wenig wie im Bewerbungsverfahren. Doherty müsste – ganz regulär – eine Mappe mit Arbeitsproben vorlegen und die Bewerbungskommission überzeugen. Erst dann wäre eine Teilnahme an den Auswahltests und -gesprächen möglich. Schwierig: Die HGB immatrikuliert nur einmal pro Jahr. Am 1. Februar ist die Frist für das kommende Wintersemester abgelaufen. Ob eine Mappe aus England bei der HGB-Poststelle eingegangen ist, bleibt vorerst offen: „Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir zu Bewerbern grundsätzlich keine Informationen herausgeben“, erklärt Giebeler.

Berühmte Studierende nichts Neues

Sorgen, dass eine Immatrikulation des möglichen Star-Studenten die Hochschule aus dem Rhythmus bringen könnte, macht sich die Sprecherin nicht: „Berühmte Personen sind für die HGB nicht Neues. Selbst Johann Wolfgang von Goethe war schon hier. Wir freuen uns über jedes Talent.“

Von Anton Zirk